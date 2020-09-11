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ليفربول يدافع عن لقب البريميرليغ بمواجهة ليدز

Time منذ 24 دقيقة
Views 1340
ليفربول يدافع عن لقب البريميرليغ بمواجهة ليدز

وكالات (صدى):
يستعد ليفربول لمواجهة ليدز يونايتد غداً السبت في السابعة والنصف مساءً على ملعب أنفيلد رود.

ويذكر أن ليفربول توج بلقب البريميرليغ في الموسم الماضي بعد أن جمع 99 نقطة، كما سجل الفريق 85 هدفًا، وتلقَّى مرماه 33 هدفاً، ويسعى الريدز بقيادة المدرب يورجن كلوب إلى الاحتفاظ باللقب.

أما ليدز يونايتد فيعود للمشاركة هذا الموسم في البريميرليغ بعد صعوده من الدرجة الثانية لأول مرة منذ 16 عاماً، وسيحاول الفريق تقديم أداء جيد يساعده على البقاء تحت قيادة المدرب مارسيلو بييلسا.

وتشير الأرقام إلى أن ليفربول فاز في تسعة لقاءات، وخسر ثلاث مرات، وتعادل مرَّتَين، وتعود آخر مواجهة بين الفريقَين في الدوري الإنجليزي إلى فبراير عام 2004، حيث انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق.

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
طيب سلامات و ما اشوفك نعبان و حبل الكذب قصير
نجاة محمد
صدق توكم تعلمون انه كاذب
نجاة محمد
الي متي الخوف يلازمكم من حزب الشيطان و اكبر معين له الرئيس عون اطردوهم من لبنان
ب
واحنا ايش دخلنا فيها
ب
واحنا ايش دخلنا فيها

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