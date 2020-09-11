ليفربول يدافع عن لقب البريميرليغ بمواجهة ليدز

وكالات (صدى):
يستعد ليفربول لمواجهة ليدز يونايتد غداً السبت في السابعة والنصف مساءً على ملعب أنفيلد رود.
ويذكر أن ليفربول توج بلقب البريميرليغ في الموسم الماضي بعد أن جمع 99 نقطة، كما سجل الفريق 85 هدفًا، وتلقَّى مرماه 33 هدفاً، ويسعى الريدز بقيادة المدرب يورجن كلوب إلى الاحتفاظ باللقب.
أما ليدز يونايتد فيعود للمشاركة هذا الموسم في البريميرليغ بعد صعوده من الدرجة الثانية لأول مرة منذ 16 عاماً، وسيحاول الفريق تقديم أداء جيد يساعده على البقاء تحت قيادة المدرب مارسيلو بييلسا.
وتشير الأرقام إلى أن ليفربول فاز في تسعة لقاءات، وخسر ثلاث مرات، وتعادل مرَّتَين، وتعود آخر مواجهة بين الفريقَين في الدوري الإنجليزي إلى فبراير عام 2004، حيث انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق.