بالفيديو.. مقتل وإصابة 11 شخصًا على الأقل في انفجار ضخم بطهران

طهران (صدى):
شهدت العاصمة الإيرانية طهران، انفجارًا ضخمًا لمنزل مكوّن من ثلاثة طوابق، ما أدى إلى سقوط قتيل وإصابة 10 آخرين.
وتسبب الانفجار في تضرر عدد من المباني المجاورة، واحتراق 32 مركبة كانت متوقفة في المنطقة.
من جانبه، صرّح رئيس منظمة الإطفاء في بلدية نسيم شهر، كيان سلطان بور، بأنه قد " وقع مساء اليوم انفجار شديد في مدينة نسيم شهر أدى إلى مقتل شخص وتضرر أكثر من 30 منزلا، بالإضافة إلى احتراق 32 مركبة " .
وذكر إيرج تركماني، مدير منظمة خدمات الإطفاء والسلامة في بلدية نسيم شهر، إيرج تركماني، أن " الانفجار وقع في وحدة لتصنيع البطاريات، وأدى إلى مقتل شخص وإصابة 10 آخرين " .