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بالفيديو.. أول مواطنة أخذت لقاح كورونا تروي تفاصيل خضوعها للتجربة الطبية

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. أول مواطنة أخذت لقاح كورونا تروي تفاصيل خضوعها للتجربة الطبية

عادل الحربي (صدى):
روت أول مواطنة أخذت لقاح كورونا تفاصيل خضوعها للتجربة الطبية، قائلة:" جامعة أكسفورد من أوائل الجامعات التي أجرت تجارب عديدة على لقاح محتمل لفيروس كورونا المستجد ".

وأضافت المواطنة التي تدعى مها الجفري خلال مداخلة لها عبر " سكاي بي " ببرنامج " سيدتي ":" طريقة البحث التي صارت هي أن المتطوعين والمتبرعين للقاح لم يعلموا ما أخذوه ".

ولفتت الجفري:" قسموا المتبرعين لمجموعتين 50%  من الناس أخذوا لقاح كورونا و50% الآخرين أخذوا لقاح إلتهاب عصبي ولم يخبروا المتطوعين بما أخذوه كي لا يغيروا طريقة حياتهم من أجل أن تكون التجارب والبحوث بدقة أكثر ".

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
طيب سلامات و ما اشوفك نعبان و حبل الكذب قصير
نجاة محمد
صدق توكم تعلمون انه كاذب
نجاة محمد
الي متي الخوف يلازمكم من حزب الشيطان و اكبر معين له الرئيس عون اطردوهم من لبنان
ب
واحنا ايش دخلنا فيها
ب
واحنا ايش دخلنا فيها

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