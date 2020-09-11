بالفيديو.. أول مواطنة أخذت لقاح كورونا تروي تفاصيل خضوعها للتجربة الطبية

عادل الحربي (صدى):
روت أول مواطنة أخذت لقاح كورونا تفاصيل خضوعها للتجربة الطبية، قائلة:" جامعة أكسفورد من أوائل الجامعات التي أجرت تجارب عديدة على لقاح محتمل لفيروس كورونا المستجد ".
وأضافت المواطنة التي تدعى مها الجفري خلال مداخلة لها عبر " سكاي بي " ببرنامج " سيدتي ":" طريقة البحث التي صارت هي أن المتطوعين والمتبرعين للقاح لم يعلموا ما أخذوه ".
ولفتت الجفري:" قسموا المتبرعين لمجموعتين 50% من الناس أخذوا لقاح كورونا و50% الآخرين أخذوا لقاح إلتهاب عصبي ولم يخبروا المتطوعين بما أخذوه كي لا يغيروا طريقة حياتهم من أجل أن تكون التجارب والبحوث بدقة أكثر ".