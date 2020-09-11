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السجن والغرامة للمتحرش لكن في حالتين

Time منذ 26 دقيقة
Views 1545
السجن والغرامة للمتحرش لكن في حالتين

الرياض (صدى):
تصل عقوبة جريمة التحرش في المملكة، إلى السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات، وغرامة مالية لا تزيد على ثلاثمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأوضح برنامج "تعريف" الخاص بوزارة العدل، أن تلك العقوبة ستكون في حالتين هما: " حالة العود لجريمة التحرش مرة أخرى، حالة اقتران الجريمة بأي مما يأتي: إن كان المجني عليه طفلًا، أو من ذوي الاحتياجات الخاصة أو كان نائمة أو فاقدا للوعي، إن كان الجاني له سلطة مباشرة أو غير مباشرة على المجني عليه، إذا وقعت الجريمة في مكان رعاية أو إيواء أو عمل أو دراسة، إن كان الجاني والمجني عليه من جنس واحد، إن كان وقوع الجريمة في أي حالة من حالات الأزمات والكوارث أو الحوادث " .

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أحدث التعليقات

ابو يوسف
اجل عن بعد؟ انبح صوت المواطن وهو يشتكي وينادي ويستنجد بلعب شركات الاتصالات الحين بتطلع ريحه وفضايح شركات الاتصالات الي فرحانين لي بانجازات فارغه وجيل جديد من الشبكات وناسين مناطق ومحافظات المملكه لم يتم تغطيتها بالشكل المناسب والكافي لا من شبكه اتصال او انترنت وان وجد فهو ضعيف جدا
راس برونو
فرق بين فريق توه يحتفل برابع العالم في قطر وكاس اسيا /وفريق احتفل بكاس اسيا والعالم قبل عشرين سنه بالبرازيل مساكين الطواقي (لكل داء دواء يستطب به الا الحماقه اعيت من يداويها
Alaa k s b
صح لاعب كبير بس يبغى يرحل الله معاه عملتوها قصة بيرحل ومايرحل وش يعني ياكثر اللاعيبه
وطني الحبيب
القوة القوة لا بارك الله في الضعف أحسنتم
خالد
حاجات تافهه وكأنهم تعاقدوا مع عالم نووي بيفيدنا ويفيد الأمة بأكملها . ياحسافة بعزقة هالملايين على شوية ناس تافهه الواحد منهم مامعه شهادة المتوسطه

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