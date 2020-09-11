بالفيديو.. أحمد بهجا: الاتحاد يحتاج مهاجمًا " أسد "

طلال الغامدي (صدى):
قال هداف الاتحاد التاريخي المغربي أحمد بهجا إن فريق نادي الاتحاد يحتاج مهاجمًا أسد.
وأشار بهجا خلال حواره عبر برنامج " في أسبوع ":" عيب أن يكون الاتحاد في هذه المرتبة واختيار اللاعبين الأجانب ليس في محله ".
وكان الاتحاد حقق فوزا ثمينا علي نظيره فريق العدالة بنتيجة هدفين دون رد فى المباراة التى جمعت بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
وبهذه النتيجة احتل نادى الاتحاد المركز الحادي عشر بجدول ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين برصيد ٣٥ نقطة، في حين ياتي نادي العدالة فى المركز السادس عشر برصيد ٢١ نقطة.