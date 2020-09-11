الأعداد السابقة للصحيفة

شاهد.. الأمير بندر بن سلطان: المملكة تبرأت من بن لادن والمسلمين ليسوا إرهابيين

Time منذ ساعة
Views 1741
شاهد.. الأمير بندر بن سلطان: المملكة تبرأت من بن لادن والمسلمين ليسوا إرهابيين

الرياض (صدى):
بالتزامن مع الذكرى الـ19 لأحداث 11 سبتمبر 2001، تداول نشطاء تصريحات سابقة للأمير بندر بن سلطان، سفير المملكة الأسبق بأمريكا، بشأن أسامة بن لادن وتنظيم القاعدة.

واعتبر الأمير بندر بن سلطان، أن الإعلام الأمريكي جاهلًا أو متكاسل، بسبب السؤال الذي تلقاه من المذيع والذي أشار فيه إلى عدم قيام المملكة بعدم التبرؤ مما يفعله بن لادن، وعدم تجريده من ممتلاكاته، ليرد الأمير بأن أسرة بن لادن تبرأت منه بالإضافة، بالإضافة إلى تجريده من الجنسية السعودية.

وانتقد الأمير بندر بن سلطان خلال المقابلة التي أجرتها معه قناة NBC الأمريكية، اعتبار الأمر وكأنه من بين 12 مليون سعودي، هناك 3 ملايين منهم يتبعون أسامة بن لادن.

وأوضح الأمير أن عدد المتطرفين ليس لهم دين ثابت ومكان محدد، مشيرًا إلى أن هناك شخص أمريكي الجنسية يدعى وولكر أنضم إلى أسامة بن لادن.

وأكد الأمير بندر أن هناك العديد من الأمثلة من الحوادث الإرهابية التي لم يكن مرتكبيها مسلمين، مشيرًا إلى أن ورابين (رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق) لم يقتل على يد إرهابي مسلم بل قتله رجل دين يهودي، ومعتبرًا أن الجيش الوطني الإيرلندي ليسوا مسلمين، هم إرهابيون.

واختتم حديثه قائلًا: "المواطنون السعوديون يشعرون بالإهانة عندما يقول الناس بأن هؤلاء إرهابيون مسلمون، هذا غير صحيح".

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو يوسف
اجل عن بعد؟ انبح صوت المواطن وهو يشتكي وينادي ويستنجد بلعب شركات الاتصالات الحين بتطلع ريحه وفضايح شركات الاتصالات الي فرحانين لي بانجازات فارغه وجيل جديد من الشبكات وناسين مناطق ومحافظات المملكه لم يتم تغطيتها بالشكل المناسب والكافي لا من شبكه اتصال او انترنت وان وجد فهو ضعيف جدا
راس برونو
فرق بين فريق توه يحتفل برابع العالم في قطر وكاس اسيا /وفريق احتفل بكاس اسيا والعالم قبل عشرين سنه بالبرازيل مساكين الطواقي (لكل داء دواء يستطب به الا الحماقه اعيت من يداويها
Alaa k s b
صح لاعب كبير بس يبغى يرحل الله معاه عملتوها قصة بيرحل ومايرحل وش يعني ياكثر اللاعيبه
وطني الحبيب
القوة القوة لا بارك الله في الضعف أحسنتم
خالد
حاجات تافهه وكأنهم تعاقدوا مع عالم نووي بيفيدنا ويفيد الأمة بأكملها . ياحسافة بعزقة هالملايين على شوية ناس تافهه الواحد منهم مامعه شهادة المتوسطه

أخر الأخبار

العروس رايقه
العروس رايقه
Time منذ 17 دقيقة Views 243
طبيب ينصح بعدم المضمضة بعد غسيل الاسنان والسبب
طبيب ينصح بعدم المضمضة بعد غسيل الاسنان والسبب
Time منذ 19 دقيقة Views 255
حادثة غريبة اثناء مباراة لكرة القدم
حادثة غريبة اثناء مباراة لكرة القدم
Time منذ 20 دقيقة Views 250
4 أسباب وراء رجة السيارة عند الوقوف
4 أسباب وراء رجة السيارة عند الوقوف
Time منذ 21 دقيقة Views 1173
السجن والغرامة للمتحرش لكن في حالتين
السجن والغرامة للمتحرش لكن في حالتين
Time منذ 26 دقيقة Views 1535
طبيبة كويتية تتنمر على مريضة وتثير جدلًا: «تحدثوا العربية وايد أذرب» (فيديو)
طبيبة كويتية تتنمر على مريضة وتثير جدلًا: «تحدثوا العربية وايد أذرب» (فيديو)
Time منذ 27 دقيقة Views 290
بالفيديو.. أحمد بهجا: الاتحاد يحتاج مهاجمًا " أسد "
بالفيديو.. أحمد بهجا: الاتحاد يحتاج مهاجمًا " أسد "
Time منذ 32 دقيقة Views 1518
بالفيديو.. لحظة تدمير طائرات مسيرة أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه المملكة
بالفيديو.. لحظة تدمير طائرات مسيرة أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه المملكة
Time منذ 42 دقيقة Views 1576
إخلاء سبيل دفعة ثانية من مشاهير قضية غسل الاموال بالكويت
إخلاء سبيل دفعة ثانية من مشاهير قضية غسل الاموال بالكويت
Time منذ 53 دقيقة Views 323
"صحة الرياض" تنقل مريضًا وصل وزنه إلى 300 كجم إلى المستشفى
"صحة الرياض" تنقل مريضًا وصل وزنه إلى 300 كجم إلى المستشفى
Time منذ 54 دقيقة Views 1682