الاتحاد يقدم شكوى رسمية ضد النصر

ماجد محمد (صدى):
قدّمت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، شكوى رسمية للجهات المختصة، بشأن تفاوض نادي النصر مع لاعبيْه فهد المولد وفواز القرني
وكانت أزمة النصر والاتحاد قد تفاقمت خلال الأيام الماضية، إذ أشارت تقارير إلى تفاوض مشرف كرة القدم بنادي النصر عبدالرحمن الحلافي مع ثنائي الاتحاد بشكل مباشر، وهو ما نفته إدارة النصر.
وأكدت إدارة النصر في بيان لها، أن ما حدث هو " اتصال تم قبل شهر بين رئيس النصر، صفوان السويكت، ونظيره في الاتحاد، أنمار الحائلي، وسؤاله عن إمكانية التفاوض بشأن انتقال وإعارة اللاعبين من الاتحاد للنصر، استنادًا لطرق التفاوض القانونية. وكان رد رئيس الاتحاد هو تأجيل دراسة الأمر والرد بشأنه مستقبلا".
وأوضحت مصادر إعلامية، أن لاعبا الاتحاد أكدا لإدارة النادي على تلقيهما عرضًا شفيهًا من الحلافي للانضمام لصفوف النصر بنظام الإعارة خلال الفترة المقبلة .
يذكر أن النصر أنهى موسمه في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري المحترفين 2020 برصيد 64 نقطة ليحجز مقعدًا في دوري أبطال آسيا 2021، بينما أنهى الاتحاد موسمه في المركز الـ11 برصيد 35 نقطة.