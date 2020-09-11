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الاتحاد يقدم شكوى رسمية ضد النصر

Time منذ 19 دقيقة
Views 1581
الاتحاد يقدم شكوى رسمية ضد النصر

ماجد محمد (صدى):
قدّمت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، شكوى رسمية للجهات المختصة، بشأن تفاوض نادي النصر مع لاعبيْه فهد المولد وفواز القرني

وكانت أزمة النصر والاتحاد قد تفاقمت خلال الأيام الماضية، إذ أشارت تقارير إلى تفاوض مشرف كرة القدم بنادي النصر عبدالرحمن الحلافي مع ثنائي الاتحاد بشكل مباشر، وهو ما نفته إدارة النصر.

وأكدت إدارة النصر في بيان لها، أن ما حدث هو " اتصال تم قبل شهر بين رئيس النصر، صفوان السويكت، ونظيره في الاتحاد، أنمار الحائلي، وسؤاله عن إمكانية التفاوض بشأن انتقال وإعارة اللاعبين من الاتحاد للنصر، استنادًا لطرق التفاوض القانونية. وكان رد رئيس الاتحاد هو تأجيل دراسة الأمر والرد بشأنه مستقبلا".

وأوضحت مصادر إعلامية، أن لاعبا الاتحاد أكدا لإدارة النادي على تلقيهما عرضًا شفيهًا من الحلافي للانضمام لصفوف النصر بنظام الإعارة خلال الفترة المقبلة .

يذكر أن النصر أنهى موسمه في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري المحترفين 2020 برصيد 64 نقطة ليحجز مقعدًا في دوري أبطال آسيا 2021، بينما أنهى الاتحاد موسمه في المركز الـ11 برصيد 35 نقطة.

 

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أحدث التعليقات

ابو جواد
الله يوفقك يابو البندري وين ماكنت
ابو محمد 😎 ✍️
الله يستر على الاجواد .. آمين ..
ابو وليد
مراقب دولي -- فيه كثييير من السلع نشتريها من امريكا وهي صناعه اسرائيليه وخاصه الاجزه الطبيه الحساسه واجهزه الليزر وقطع غيار الاسلحه باسم صنع في امريكا وندفع فيها عشرين ضعف سعرها الحقيقي بسبب اللفه الكبيره لو حنا نجيبها من اسرائيل مباشره كان ارخص بعشرين مره
ابو محمد 😎 ✍️
موفق خير انت واختك ياطلال ، وفالكما النجاح والتفوق ..
ابو محمد 😎 ✍️
شي جميل ..

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