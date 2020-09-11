الأعداد السابقة للصحيفة

شاهد.. طالب الإبتدائية يصطحبه والده للأماكن الوعرة للبحث عن شبكة إنترنت لمتابعة دروسه

Time منذ 29 دقيقة
Views 1548
Comment 1
شاهد.. طالب الإبتدائية يصطحبه والده للأماكن الوعرة للبحث عن شبكة إنترنت لمتابعة دروسه

جازان (صدى):
رصدت صور نشرها المعلم حسن المعافا، أحد منسوبي التعليم بمنطقة جازان تحمل ألف معني لطالب، يبحث عن شبكة في منطقة جبلية وسط درجات الحرارة المرتفعة ليستكمل دروسه.

وقال المعافا أن الطالب طلال أحمد هادي الغزواني، في الصف الرابع الإبتدائي، بمحافظة العيدابي بجازان، اصطحبه والده في المناطق الجبلية الوعرة للبحث عن الشبكة في الظهيرة وسط درجة الحرارة المرتفة من أجل استكمال المواد الدراسية؛ هو وشقيقته التي تدرس في الصف السادس الإبتدائي بحسب موقع “مشاهد”.

وكشف المعلم حسن معافا أن الطالب طلال الغزواني من الطلاب الموهوبين ممن اجتازوا مقياس موهبة للذكاء ومدرج من الموهوبين. ونالت الصور التي تم التقاطها استحسان نشطاء على موقع “تويتر” على التزام الطالب طلال أحمد الغزواني رغم صغر سنه على حضور الدروس التعليمية عن بعد؛ رغم الصعوبة التي قابلها بسبب ضعف الشبكة؛ فيما أثنوا على والده الذي إصطحبه إلى هناك.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو جواد
الله يوفقك يابو البندري وين ماكنت
ابو محمد 😎 ✍️
الله يستر على الاجواد .. آمين ..
ابو وليد
مراقب دولي -- فيه كثييير من السلع نشتريها من امريكا وهي صناعه اسرائيليه وخاصه الاجزه الطبيه الحساسه واجهزه الليزر وقطع غيار الاسلحه باسم صنع في امريكا وندفع فيها عشرين ضعف سعرها الحقيقي بسبب اللفه الكبيره لو حنا نجيبها من اسرائيل مباشره كان ارخص بعشرين مره
ابو محمد 😎 ✍️
موفق خير انت واختك ياطلال ، وفالكما النجاح والتفوق ..
ابو محمد 😎 ✍️
شي جميل ..

أخر الأخبار

ضرب امرأة حاولت سرقة جارتها
ضرب امرأة حاولت سرقة جارتها
Time منذ 4 دقائق Views 145
الصلح خير
الصلح خير
Time منذ 5 دقائق Views 118
نهاية مروعة لطفل حاول عبور الطريق
نهاية مروعة لطفل حاول عبور الطريق
Time منذ 6 دقائق Views 147
شاهد.. لحظة تحطيم صورة ميشال عون داخل القنصلية اللبنانية في باريس
شاهد.. لحظة تحطيم صورة ميشال عون داخل القنصلية اللبنانية في باريس
Time منذ 7 دقائق Views 1239
حالة الطقس المتوقعة غدا السبت
حالة الطقس المتوقعة غدا السبت
Time منذ 13 دقيقة Views 1202
بالفيديو .. حقيقة امتلاك كيم كارداشيان لـ 6 أصابع في قدمها
بالفيديو .. حقيقة امتلاك كيم كارداشيان لـ 6 أصابع في قدمها
Time منذ 17 دقيقة Views 1182
الاتحاد يقدم شكوى رسمية ضد النصر
الاتحاد يقدم شكوى رسمية ضد النصر
Time منذ 19 دقيقة Views 1578
شاهد.. طالب الإبتدائية يصطحبه والده للأماكن الوعرة للبحث عن شبكة إنترنت لمتابعة دروسه
شاهد.. طالب الإبتدائية يصطحبه والده للأماكن الوعرة للبحث عن شبكة إنترنت لمتابعة دروسه
Time منذ 29 دقيقة Views 1548
بالفيديو.. مواطن يجمع 50 سيارة كلاسيكية قديمة ويحتفظ بها منذ 20 عاماً
بالفيديو.. مواطن يجمع 50 سيارة كلاسيكية قديمة ويحتفظ بها منذ 20 عاماً
Time منذ 39 دقيقة Views 1651
شرطة القصيم: القبض على شخصين تورطا بانتحال صفة رجلي أمن وسلب العمالة الوافدة
شرطة القصيم: القبض على شخصين تورطا بانتحال صفة رجلي أمن وسلب العمالة الوافدة
Time منذ 46 دقيقة Views 1332