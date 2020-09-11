الأعداد السابقة للصحيفة

الصحة: تسجيل 687 حالة إصابة جديدة بكورونا وتعافي 935 شخصًا

Time منذ 24 دقيقة
Views 1492
Comment 1
الصحة: تسجيل 687 حالة إصابة جديدة بكورونا وتعافي 935 شخصًا

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة، عن تسجيل (687) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (324.407) حالة.

وأوضحت الصحة، أنه تم تسجيل (935) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى (300.933) حالة، مضيفة أن عدد الوفيات بلغ (4.213) حالة، بإضافة (24) حالة وفاة جديدة "رحمهم الله جميعاً " .

وسجلت مدينة مكة المكرمة، أعلى عدد إصابات بكورونا بـ 72 حالة جديدة، ثم الدمام بـ 49 حالة.

ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت الوزارة التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات تطمن التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، ، أو مراكز تأكد التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للإستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس أب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابن حزم
لاحول ولا قوة الا بالله
رائد
أحس بأن هويتنا تغيرت و اصبحت نفس نظام الغرب ليس في هذا الموضوع فقط و إنما في أشياء كثيرة دخلت على مجتمعنا على شكل قوانين .
ابن حزم
اللهم ازل هذا الوباء
ابو محمد 😎 ✍️
https://www.slaati.com/2020/9/10/p1724137.html .. جاء في حديث الصادق الأمين ، رسولنا الكريم ، عليه وعلى آله وصحبه افضل الصلاة وأتم التسليم ، مارواه ابو هريره رضي الله عنه : (( عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من أشراط الساعة أن ترى الرعاة رؤوس الناس ، وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتباهون في البنيان ، وأن تلد الأمة ربها وربتها ). ..))
ابو محمد 😎 ✍️
https://www.slaati.com/2020/9/10/p1724137.html .. جاء في حديث الصادق الأمين ، رسولنا الكريم ، عليه وعلى آله وصحبه افضل الصلاة وأتم التسليم ، مارواه ابو هريره رضي الله عنه : (( عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من أشراط الساعة أن ترى الرعاة رؤوس الناس ، وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتباهون في البنيان ، وأن تلد الأمة ربها وربتها ). ..))

أخر الأخبار

بالفيديو.. دور الملك سعود في نشر التعليم في المملكة
بالفيديو.. دور الملك سعود في نشر التعليم في المملكة
Time منذ دقيقة Views 1041
"الموارد البشرية": إستخراج التأشيرة العمالية البنغالية الرجالية للأعذب لـ 3 وظائف فقط
"الموارد البشرية": إستخراج التأشيرة العمالية البنغالية الرجالية للأعذب لـ 3 وظائف فقط
Time منذ 4 دقائق Views 1162
فوائد صحية مذهلة لشاي البقدونس
فوائد صحية مذهلة لشاي البقدونس
Time منذ 6 دقائق Views 1094
فيديو توضيحي لخصائص الفرق والقنوات ببرنامج "مايكروسوفت تيمز"التي يحتاجها المعلمون
فيديو توضيحي لخصائص الفرق والقنوات ببرنامج "مايكروسوفت تيمز"التي يحتاجها المعلمون
Time منذ 11 دقيقة Views 1233
مراهق يحاول دهس صديقه بالسيارة بعد خلاف بينهم
مراهق يحاول دهس صديقه بالسيارة بعد خلاف بينهم
Time منذ 14 دقيقة Views 187
لحظات مرعبة بعد انفجار شاحنة
لحظات مرعبة بعد انفجار شاحنة
Time منذ 14 دقيقة Views 170
السومة يلمح بالرحيل عن صفوف الأهلي
السومة يلمح بالرحيل عن صفوف الأهلي
Time منذ 15 دقيقة Views 1439
«العمليات الأمنية» يحذر قائدي المركبات بالطائف من هطول الأمطار الآن
«العمليات الأمنية» يحذر قائدي المركبات بالطائف من هطول الأمطار الآن
Time منذ 21 دقيقة Views 1249
الصحة: تسجيل 687 حالة إصابة جديدة بكورونا وتعافي 935 شخصًا
الصحة: تسجيل 687 حالة إصابة جديدة بكورونا وتعافي 935 شخصًا
Time منذ 24 دقيقة Views 1492
شاهد.. طفل يبكي ويتوسل أبيه بألا يموت خوفًا من حريق مرفأ بيروت
شاهد.. طفل يبكي ويتوسل أبيه بألا يموت خوفًا من حريق مرفأ بيروت
Time منذ 29 دقيقة Views 1440