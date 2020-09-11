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صورة قديمة للملك عبدالعزيز عائداً للرياض بالطائرة من أحد المؤتمرات
منذ 38 دقيقة
1525
الرياض (صدى):
وثقت صورة قديمة الملك عبدالعزيز وهو عائداً إلى الرياض بالطائرة بعد مشاركته في أحد المؤتمرات.
وأظهرت الصورة الجموع الغفيرة من المسؤولين والأمراء الذين قدموا إلى لمطار من أجل استقبال الملك.
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أحدث التعليقات
ابن حزم
لاحول ولا قوة الا بالله
رائد
أحس بأن هويتنا تغيرت و اصبحت نفس نظام الغرب ليس في هذا الموضوع فقط و إنما في أشياء كثيرة دخلت على مجتمعنا على شكل قوانين .
ابن حزم
اللهم ازل هذا الوباء
ابو محمد 😎 ✍️
https://www.slaati.com/2020/9/10/p1724137.html .. جاء في حديث الصادق الأمين ، رسولنا الكريم ، عليه وعلى آله وصحبه افضل الصلاة وأتم التسليم ، مارواه ابو هريره رضي الله عنه : (( عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من أشراط الساعة أن ترى الرعاة رؤوس الناس ، وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتباهون في البنيان ، وأن تلد الأمة ربها وربتها ). ..))
ابو محمد 😎 ✍️
https://www.slaati.com/2020/9/10/p1724137.html .. جاء في حديث الصادق الأمين ، رسولنا الكريم ، عليه وعلى آله وصحبه افضل الصلاة وأتم التسليم ، مارواه ابو هريره رضي الله عنه : (( عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من أشراط الساعة أن ترى الرعاة رؤوس الناس ، وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتباهون في البنيان ، وأن تلد الأمة ربها وربتها ). ..))
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