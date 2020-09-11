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الجوازات: خطوة واحدة يمكن اتبعاها في حال رفض طلب الإبتعاث

Time منذ ساعة
Views 1572
الجوازات: خطوة واحدة يمكن اتبعاها في حال رفض طلب الإبتعاث

الرياض (صدى):
كشفت المديرية العامة للجوازات، الطريقة التي يمكن أن يتخذها المستفيد، في حال رفض طلب الإبتعاث في أول مرة .

وأوضحت الجوازات بأن خطوة واحدة يقوم بها المستفيد في حال رفض طلب الإبتعاث في أول مرة، وهذة الخطوة هي، بعد وصول رسالة للمستفيد عبر رقم جواله بالرفض يعيد تقديم الطلب مرة أخرى من جديد عبر منصة أبشر، مع إرفاق المستندات المطلوبة.

وكان ذلك ردا استفسار لأحد المستفيدين قائلًا: «قدم ابني على لأبشر بالسفر إلى بريطانيا لإكمال دراسة السنة الأخيرة، وهو مبتعث من الدولة، ولكن الطلب رُفض مع العلم بأنه تم إرفاق قرار الابتعاث الصادر من الملحقية الثقافية بلندن. وفي الشروط هنا لم يطلب أي وثائق ولكن الطلب رفض».

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أحدث التعليقات

ابو جواد
الله يوفقك يابو البندري وين ماكنت
ابو محمد 😎 ✍️
الله يستر على الاجواد .. آمين ..
ابو وليد
مراقب دولي -- فيه كثييير من السلع نشتريها من امريكا وهي صناعه اسرائيليه وخاصه الاجزه الطبيه الحساسه واجهزه الليزر وقطع غيار الاسلحه باسم صنع في امريكا وندفع فيها عشرين ضعف سعرها الحقيقي بسبب اللفه الكبيره لو حنا نجيبها من اسرائيل مباشره كان ارخص بعشرين مره
ابو محمد 😎 ✍️
موفق خير انت واختك ياطلال ، وفالكما النجاح والتفوق ..
ابو محمد 😎 ✍️
شي جميل ..

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