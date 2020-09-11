الأعداد السابقة للصحيفة

فيديو توضيحي لخصائص الفرق والقنوات ببرنامج "مايكروسوفت تيمز"التي يحتاجها المعلمون

Time منذ 10 دقائق
Views 1233
فيديو توضيحي لخصائص الفرق والقنوات ببرنامج "مايكروسوفت تيمز"التي يحتاجها المعلمون

الرياض (صدى):
وثق مقطع فيديو توضيحي، خصائص وخيارات الفرق والقنوات التي يحتاجها المعلمون والمعلمات في برنامج مايكروسوفت تيمز.

وأوضح الفيديو بأنه من تبويب الفرق ستظهر كل الفرق التي تم إنشائها او انضموا إليها، وأن كل فريق به ثلاث نقط بها الإعدادت، التي يمكن التعامل بها كما نرغب حيث يمكن من خلالها، إخفاء الفريق أو اختيار القنوات وتحديد صلاحيات المعلمين والأذونات ، وأذونات الضيف ، واستخدام الإشارات، واستعراض تحليلات الفريق والقنوات التي أنشاناها.

وتابع الفيديو بأننا يمكن أيضا من خلال الإعدادات إضافة قناة بسرعة، وهي عبارة عن مجموعة داخل الفريق يتشارك فيها المجموعة، ويمكن إنشاء قناة لمادة معينة بداخل الفريق، أما الفريق فيحتوي على منطقة للكتابة حيث تظهر كل الفرق في حال دخلنا إلى القناة العامة.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابن حزم
لاحول ولا قوة الا بالله
رائد
أحس بأن هويتنا تغيرت و اصبحت نفس نظام الغرب ليس في هذا الموضوع فقط و إنما في أشياء كثيرة دخلت على مجتمعنا على شكل قوانين .
ابن حزم
اللهم ازل هذا الوباء
ابو محمد 😎 ✍️
https://www.slaati.com/2020/9/10/p1724137.html .. جاء في حديث الصادق الأمين ، رسولنا الكريم ، عليه وعلى آله وصحبه افضل الصلاة وأتم التسليم ، مارواه ابو هريره رضي الله عنه : (( عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من أشراط الساعة أن ترى الرعاة رؤوس الناس ، وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتباهون في البنيان ، وأن تلد الأمة ربها وربتها ). ..))
ابو محمد 😎 ✍️
https://www.slaati.com/2020/9/10/p1724137.html .. جاء في حديث الصادق الأمين ، رسولنا الكريم ، عليه وعلى آله وصحبه افضل الصلاة وأتم التسليم ، مارواه ابو هريره رضي الله عنه : (( عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من أشراط الساعة أن ترى الرعاة رؤوس الناس ، وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتباهون في البنيان ، وأن تلد الأمة ربها وربتها ). ..))

أخر الأخبار

بالفيديو.. دور الملك سعود في نشر التعليم في المملكة
بالفيديو.. دور الملك سعود في نشر التعليم في المملكة
Time منذ دقيقة Views 1021
"الموارد البشرية": إستخراج التأشيرة العمالية البنغالية الرجالية للأعذب لـ 3 وظائف فقط
"الموارد البشرية": إستخراج التأشيرة العمالية البنغالية الرجالية للأعذب لـ 3 وظائف فقط
Time منذ 4 دقائق Views 1152
فوائد صحية مذهلة لشاي البقدونس
فوائد صحية مذهلة لشاي البقدونس
Time منذ 6 دقائق Views 1094
فيديو توضيحي لخصائص الفرق والقنوات ببرنامج "مايكروسوفت تيمز"التي يحتاجها المعلمون
فيديو توضيحي لخصائص الفرق والقنوات ببرنامج "مايكروسوفت تيمز"التي يحتاجها المعلمون
Time منذ 10 دقائق Views 1233
مراهق يحاول دهس صديقه بالسيارة بعد خلاف بينهم
مراهق يحاول دهس صديقه بالسيارة بعد خلاف بينهم
Time منذ 14 دقيقة Views 187
لحظات مرعبة بعد انفجار شاحنة
لحظات مرعبة بعد انفجار شاحنة
Time منذ 14 دقيقة Views 170
السومة يلمح بالرحيل عن صفوف الأهلي
السومة يلمح بالرحيل عن صفوف الأهلي
Time منذ 15 دقيقة Views 1439
«العمليات الأمنية» يحذر قائدي المركبات بالطائف من هطول الأمطار الآن
«العمليات الأمنية» يحذر قائدي المركبات بالطائف من هطول الأمطار الآن
Time منذ 21 دقيقة Views 1249
الصحة: تسجيل 687 حالة إصابة جديدة بكورونا وتعافي 935 شخصًا
الصحة: تسجيل 687 حالة إصابة جديدة بكورونا وتعافي 935 شخصًا
Time منذ 24 دقيقة Views 1486
شاهد.. طفل يبكي ويتوسل أبيه بألا يموت خوفًا من حريق مرفأ بيروت
شاهد.. طفل يبكي ويتوسل أبيه بألا يموت خوفًا من حريق مرفأ بيروت
Time منذ 29 دقيقة Views 1438