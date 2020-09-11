مستشفى الملك سلمان بن عبدالعزيز تطرح وظائف شاغرة للجنسين

فاطمة المالكي (صدى):
طرحت مستشفى الملك سلمان بن عبدالعزيز بالتجمع الصحي الأول بالرياض، وظائف شاغرة للجنسين مع وجود خبرة بالطوارئ أو التخدير او العناية المركزة، تحت مسمى وظيفي " أطباء مقيمين".
وإشترطت المستشفى على المتقدمين أو المتقدمات، بأن يكون سعودي الجنسية، ولديه خبرة في الطوارئ أ والتخدير أوالعناية المركزة، ولديه تصنيف من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية " ساري" ، اختبار المقابلة الشخصية، موضحة بأن المستشفى لن تنظر للطلبات الغير مناسبة للوظيفة.
وللتقديم إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني:
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