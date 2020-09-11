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بالفيديو.. ضجة بعد الكشف عن تسجيلات لـ «ترامب» والمعارضة: كان عارف وساكت !

Time منذ 42 دقيقة
Views 1599
بالفيديو.. ضجة بعد الكشف عن تسجيلات لـ «ترامب» والمعارضة: كان عارف وساكت !

واشنطن (صدى):
يواجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدي سياسي خطير بعد الكشف عن تسجيلات صوتية تعود لفبراير الماضي قلل فيها من خطورة فيروس كورونا رغم إدراكه لها وفقاً لمعارضيه.

والأسوء من ذلك تفجير صحفي أمريكي مخضرم مفاجآت خطيرة حول إدارة " ترامب " للأزمة في كتابه الجديد " الغضب " والكشف عن مقابلته معه التي اعترف فيها بخطورة الفيروس وانه اكثر فتكاً من الأنفلونزا لكنه قال : احب بلادي ولا اريد ان يخاف الناس لا اريد ان يكون هناك هلع اريد الثقة بالتأكيد لن اقودهم إلى الجنون ، وفقاً للعربية.

ويحاول البيت الأبيض تدارك الموقف حيث استغلت المعارضة غضب الرأي العام من انتشار الإصابات وارتفاع الوفيات إلى 100 ألف وفاة ، فيما وصف البيت الأبيض الكتاب المثير للجدل بـ " عملية اغتيال سياسي جديدة " .

أما مرشح الرئاسة المنافس " جو بايدن " فقد اتهم " ترامب " بالخيانة والتقصير قائلاً : كان يعلم وسكت !

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أحدث التعليقات

ابن حزم
لاحول ولا قوة الا بالله
رائد
أحس بأن هويتنا تغيرت و اصبحت نفس نظام الغرب ليس في هذا الموضوع فقط و إنما في أشياء كثيرة دخلت على مجتمعنا على شكل قوانين .
ابن حزم
اللهم ازل هذا الوباء
ابو محمد 😎 ✍️
https://www.slaati.com/2020/9/10/p1724137.html .. جاء في حديث الصادق الأمين ، رسولنا الكريم ، عليه وعلى آله وصحبه افضل الصلاة وأتم التسليم ، مارواه ابو هريره رضي الله عنه : (( عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من أشراط الساعة أن ترى الرعاة رؤوس الناس ، وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتباهون في البنيان ، وأن تلد الأمة ربها وربتها ). ..))
ابو محمد 😎 ✍️
https://www.slaati.com/2020/9/10/p1724137.html .. جاء في حديث الصادق الأمين ، رسولنا الكريم ، عليه وعلى آله وصحبه افضل الصلاة وأتم التسليم ، مارواه ابو هريره رضي الله عنه : (( عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من أشراط الساعة أن ترى الرعاة رؤوس الناس ، وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتباهون في البنيان ، وأن تلد الأمة ربها وربتها ). ..))

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