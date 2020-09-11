بالفيديو.. ضجة بعد الكشف عن تسجيلات لـ «ترامب» والمعارضة: كان عارف وساكت !

واشنطن (صدى):
يواجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدي سياسي خطير بعد الكشف عن تسجيلات صوتية تعود لفبراير الماضي قلل فيها من خطورة فيروس كورونا رغم إدراكه لها وفقاً لمعارضيه.
والأسوء من ذلك تفجير صحفي أمريكي مخضرم مفاجآت خطيرة حول إدارة " ترامب " للأزمة في كتابه الجديد " الغضب " والكشف عن مقابلته معه التي اعترف فيها بخطورة الفيروس وانه اكثر فتكاً من الأنفلونزا لكنه قال : احب بلادي ولا اريد ان يخاف الناس لا اريد ان يكون هناك هلع اريد الثقة بالتأكيد لن اقودهم إلى الجنون ، وفقاً للعربية.
ويحاول البيت الأبيض تدارك الموقف حيث استغلت المعارضة غضب الرأي العام من انتشار الإصابات وارتفاع الوفيات إلى 100 ألف وفاة ، فيما وصف البيت الأبيض الكتاب المثير للجدل بـ " عملية اغتيال سياسي جديدة " .
أما مرشح الرئاسة المنافس " جو بايدن " فقد اتهم " ترامب " بالخيانة والتقصير قائلاً : كان يعلم وسكت !