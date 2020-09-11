ميلان يبدأ خطته لجمع المال بالتخلص من بعض اللاعبين

وكالات (صدى):
كشفت تقارير بأن نادي ميلان الإيطالي يسعى للتخلص من بعض الأسماء، حيث بدأ النادي خطته في المبيعات، بهدف جمع الأموال.
وقالت التقارير بأن ميلان ينوي التخلص من بعض الأسماء الأكثر أو الأقل أهمية، و تم تداول أسماء العديد منهم ،مثل لوكاس باكيتا، ورادي كرونيش ولاكسالات الذين خرجوا تماماً من حسابات ستيفانو بيولي.
وأكدت التقارير بأن ميلان حدد سعر باكيتا بما لايقل عن 23 مليون يورو، حيث هناك بعض التحركات الملموسة من ليون الفرنسي لضمه في الساعات الأخيرة، حيث ينتظر، ليون بيع عدد من لاعبيه لتوفير السيولة من أجل ضم باكيتا الذي رحب به مواطنه جونينيو المدير الرياضي بالنادي الفرنسي.