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ميلان يبدأ خطته لجمع المال بالتخلص من بعض اللاعبين

Time منذ 11 دقيقة
Views 1262
ميلان يبدأ خطته لجمع المال بالتخلص من بعض اللاعبين

وكالات (صدى):
كشفت تقارير بأن نادي ميلان الإيطالي يسعى للتخلص من بعض الأسماء، حيث بدأ النادي خطته في المبيعات، بهدف جمع الأموال.

وقالت التقارير بأن ميلان ينوي التخلص من بعض الأسماء الأكثر أو الأقل أهمية، و تم تداول أسماء العديد منهم ،مثل لوكاس باكيتا، ورادي كرونيش ولاكسالات الذين خرجوا تماماً من حسابات ستيفانو بيولي.

وأكدت التقارير بأن ميلان حدد سعر باكيتا بما لايقل عن 23 مليون يورو، حيث هناك بعض التحركات الملموسة من ليون الفرنسي لضمه في الساعات الأخيرة، حيث ينتظر، ليون بيع عدد من لاعبيه لتوفير السيولة من أجل ضم باكيتا الذي رحب به مواطنه جونينيو المدير الرياضي بالنادي الفرنسي.

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
سبحان الله معلم جميل اول مرا اشوفة ة اعرفة
ابو محمد 😎 ✍️
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
ابو محمد 😎 ✍️
الله من السماجه والملاغه فيكن جميع ..
ابو محمد 😎 ✍️
يكون خير يادكتور ، بشرك الله باالخير ..
نجاة محمد
اصلا من انت حتي نتابعك

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