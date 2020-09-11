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الكويت تنفي أنباء تسرب غاز الكبريت القاتل في البلاد

Time منذ ساعة
Views 1545
الكويت تنفي أنباء تسرب غاز الكبريت القاتل في البلاد

خالد الظفيري (صدى):
نفت الجهات المختصة بالكويت، ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عن تسرب لغاز الكبريت القاتل بعدة مناطق بالبلاد، وأن هذة الانباء عارية تماما من الصحة.

وقالت الهيئة العامة للبيئة، بأنه تم التأكد من المحطات القريبة من منطقة صباح السالم وهي مناطق: السلام والقرين والرميثية؛ حيث لم تسجل أي ارتفاع لغاز کبريتيد الهيدروجين،وفقًا لوكالة الأنباء الكويتية، "كونا".

وأوضحت الهيئة بأن أعلى قراءة سجلت في محطة السلام بلغت 13 جزءًا في المليار، مشيرة إلى أن المعيار الوطني هو 100 جزء في المليار، وأهابت الهيئة بالجميع ضرورة تحري الدقة في نشر المعلومات تجنبًا للمساءلة القانونية.

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
سبحان الله معلم جميل اول مرا اشوفة ة اعرفة
ابو محمد 😎 ✍️
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
ابو محمد 😎 ✍️
الله من السماجه والملاغه فيكن جميع ..
ابو محمد 😎 ✍️
يكون خير يادكتور ، بشرك الله باالخير ..
نجاة محمد
اصلا من انت حتي نتابعك

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