وظائف شاغرة بالهيئة السعودية للمهندسين

فاطمة المالكي (صدى):
طرحت الهيئة السعودية للمهندسين وظائف شاغرة للمواطنين من حملة الدبلوم فأعلى للعمل بمقر الهيئة بالرياض ، وفقاً للتفاصيل التالية :
1- محرر وصانع محتوى " عربي / انجليزي " : بكالوريوس صحافة وإعلام أو تخصص ذا علاقة ، خبرة معرفة بإدارة حسابات التواصل الإجتماعي . التقديم من هنـــــــــــــا .
2- مصور فيديو ومونتير : درجة الدبلوم ، خبرة لا تقل عن 3 سنوات ، الإحترافية في برامج المونتاج ، الإحترافية في معرفة أنواع التصوير وتوزيع الإضاءة . التقديم من هنـــــــــــــا .
3- مصمم جرافيك وموشن : دبلوم ، خبرة 3 سنوات فأعلى ، خبرة في برامج التصميم " فوتوشوب ، اليسترلر، كوريل ، الانديزاين ، اجادة الإنجليزية تحدث وكتابة . التقديم من هنـــــــــــــا .
4- أخصائي تطوير الأعمال : بكالوريوس " إدارة الأعمال ، أو تسويق " ، خبرة لا تقل عن 3 سنوات ، إجادة الإنجليزية . من هنــــــــــــــا .
وأكدت الهيئة أن التقديم متاح حالياً وينتهي يوم الخميس الموافق 17 / سبتمبر / 2020 م .