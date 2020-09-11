الأعداد السابقة للصحيفة

«دانة العلمي» توجه نصيحتها لرواد الأعمال بعد اكتساحها المزادات العالمية

Time منذ ساعة
Views 1629
Comment 1
«دانة العلمي» توجه نصيحتها لرواد الأعمال بعد اكتساحها المزادات العالمية

علي القحطاني (صدى):
على الرغم من اسمها اللامع في صناعة المجوهرات إلا أنها لم تنكر صعوبات البداية التي لم تغير قرار النجاح وسط منافسات شرسة في الداخل والخارج حتى حفرت اسمها في الصناعة التي طالما احتكرها الرجال ، إنها المصممة السعودية دانة العلمي .

وخلال حديثها لـ"الشرق الأوسط " أكدت دانة على أهمية الإستثمار في الذهب والمجوهرات مشيرة أن الأزمات العالمية مثل فيروس كورونا لن تنال من المعدن النفيسة كملاذ آمن للمستثمرين .

ووجهت دانة نصيحة هامة للشباب والفتيات لتحقيق الطموح قائلة : السر يكمن في البحث عن التميز في أي مجال كان ، ويجب أن يكون للشخص علامة فارقة تميزه وتبرز أعماله .

وأسست دانة العلمي شركة للألماس عام 2014 ، وشاركت في عدة معارض دولية حول العالم ، واختارتها مجلة فوربس ضمن قائمة أنجح 10 سيدات سعوديات في ريادة الأعمال ، وهي عضو اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة ، وحاصلة على بكالوريوس علوم الحاسب الآلي من جامعة الملك سعود .

Time واتساب

أحدث التعليقات

EBRAHIM🌩
ودي اكسر السيكل على راسها وامسحح فيها الأرض الواطيه
EBRAHIM🌩
مبسوطين في الحياة ولكن بعد الموت لآآآآ
الخالدي
الحمد لله انه راح من راح والعالمي الهلالي الأصيل يفوز بكمية أهداف قايل لكم من زمان هذا اللاعب يركض في الملعب فقط بدون فائدة
EBRAHIM🌩
انا لا أأيد جرائم القتل وانبذها وهي حرام ومن يقتل نفس معصومة جزائه نار جهنم مخلد فيها، القتل تفكير خاطئ وغير صحيح.
EBRAHIM🌩
مع أنه فعل فعلة محرمه إلا هي غبيه جداً وعنيده وهذا الأمر هو سبب هلاكهن في الحياة وهو عناد الأهل وعدم إكتراثها لهم ولو انها احترمتهم كان عاشت حياة هادئه وجميله، كنت انا في مامضى انظر للفتيات على أنهم مخلوقات مثل الملائكة بيننا ولكني مع مرور ونظرتي للحياة وتنوعها اكتشفت انهن يفعلن الأخطاء نعم يفعلن الأخطاء واكثرهن يخونن شرفهن ويرخصن انفسهن للمال والخروج مع الصحبة الفاسدة وإذا القيت عليها النصيحه بصقت بوجهك ولااكترثت لنصيحتك فللأسف الشديد الأموال والشباب الفاسد يعمون أعين الفتيات فيصبحن دمى بين يديهم 🤷‍♂️💔

أخر الأخبار

«النصر» يخطف نجم عالمي بداية الموسم الجديد
«النصر» يخطف نجم عالمي بداية الموسم الجديد
Time منذ 6 دقائق Views 1271
وظائف شاغرة بالهيئة السعودية للمهندسين
وظائف شاغرة بالهيئة السعودية للمهندسين
Time منذ 36 دقيقة Views 1289
5 أنواع من السيارات تناسب المبتدئين بالقيادة
5 أنواع من السيارات تناسب المبتدئين بالقيادة
Time منذ 41 دقيقة Views 1168
5 أمراض لا يجوز التطعيم بلقاح كورونا في حال وجودها
5 أمراض لا يجوز التطعيم بلقاح كورونا في حال وجودها
Time منذ 46 دقيقة Views 1348
شاب يقتل ابنة عمه بـ17 طعنة بسبب رغبتها في التمثيل
شاب يقتل ابنة عمه بـ17 طعنة بسبب رغبتها في التمثيل
Time منذ 55 دقيقة Views 271
«دانة العلمي» توجه نصيحتها لرواد الأعمال بعد اكتساحها المزادات العالمية
«دانة العلمي» توجه نصيحتها لرواد الأعمال بعد اكتساحها المزادات العالمية
Time منذ ساعة Views 1629
درجات الحرارة الصغرى فجر اليوم في 28 محطة بالمملكة
درجات الحرارة الصغرى فجر اليوم في 28 محطة بالمملكة
Time منذ ساعة Views 1538
"جنرال موتورز" تعتزم تزويد سيارتها الكهربائية بنظم إدارة البطاريات لاسلكيا
"جنرال موتورز" تعتزم تزويد سيارتها الكهربائية بنظم إدارة البطاريات لاسلكيا
Time منذ ساعة Views 1214
تقنية "بوتوكس" الإبطين يستخدمنها نجوم هوليود لمنع التعرق
تقنية "بوتوكس" الإبطين يستخدمنها نجوم هوليود لمنع التعرق
Time منذ ساعة Views 1297
أمريكا توقف فحص كورونا للمسافرين القادمين من بعض الدول
أمريكا توقف فحص كورونا للمسافرين القادمين من بعض الدول
Time منذ ساعة Views 1749