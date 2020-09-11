«دانة العلمي» توجه نصيحتها لرواد الأعمال بعد اكتساحها المزادات العالمية

علي القحطاني (صدى):
على الرغم من اسمها اللامع في صناعة المجوهرات إلا أنها لم تنكر صعوبات البداية التي لم تغير قرار النجاح وسط منافسات شرسة في الداخل والخارج حتى حفرت اسمها في الصناعة التي طالما احتكرها الرجال ، إنها المصممة السعودية دانة العلمي .
وخلال حديثها لـ"الشرق الأوسط " أكدت دانة على أهمية الإستثمار في الذهب والمجوهرات مشيرة أن الأزمات العالمية مثل فيروس كورونا لن تنال من المعدن النفيسة كملاذ آمن للمستثمرين .
ووجهت دانة نصيحة هامة للشباب والفتيات لتحقيق الطموح قائلة : السر يكمن في البحث عن التميز في أي مجال كان ، ويجب أن يكون للشخص علامة فارقة تميزه وتبرز أعماله .
وأسست دانة العلمي شركة للألماس عام 2014 ، وشاركت في عدة معارض دولية حول العالم ، واختارتها مجلة فوربس ضمن قائمة أنجح 10 سيدات سعوديات في ريادة الأعمال ، وهي عضو اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة ، وحاصلة على بكالوريوس علوم الحاسب الآلي من جامعة الملك سعود .