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«مايكروسوفت»: رصدنا قراصنة تجسس من 3 دول تستهدف الإنتخابات الرئاسية الأمريكية

Time منذ 41 دقيقة
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«مايكروسوفت»: رصدنا قراصنة تجسس من 3 دول تستهدف الإنتخابات الرئاسية الأمريكية

وكالات (صدى):
رصدت شركة مايكروسوفت، إشارات تظهر قراصنة من 3 دول بمجال التجسس، بهدف التدخل في الحملات الإنتخابية للرئاسة الأمريكية بحسب الشركة.

وأوضحت مايكروسوفت ، بأن القراصنة يعملون في روسيا والصين وإيران، مردفة بأنهم يستهدفون الحملات الانتخابية للرئيس الجمهوري دونالد ترامب، ومنافسه الديمقراطي، جو بايدن، على حد سواء، متابعة بأن المجموعة الإجرامية الرقمية الروسية التي حاولت التدخل في الانتخابات الرئاسية الأميركية في 2016 تحاول حاليا اختراق حسابات البريد الإلكتروني لعاملين من كل الأطياف السياسية في أميركا، بحسب سكاي نيوز.

و قال كريستوفر كريبس، كبير المسؤولين الإلكترونيين في وزارة الأمن الداخلي الأميركية، إن تحذير مايكروسوفت جاء متسقا مع بيانات سابقة صادرة عن أجهزة المخابرات بشأن التجسس الروسي والصيني والإيراني على أهداف مرتبطة بالانتخابات،حيث تستهدف مجموعة، مقرها الصين، الحملة الانتخابية لجو بادين، فيما يواصل فريق قراصنة من إيران مهاجمة حسابات مرتبطة بدونالد ترامب قبل الانتخابات المرتقبة المقررة في 3 نوفمبر.

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أحدث التعليقات

ام اسر
اذا الشيخ باقي موجود ابغى رقمه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
حسبنا الله ونعم الوكيل
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🤔🤔🤔🤔🤔
ابو محمد 😎 ✍️
خربتها ( يا شيبوب ) في آخر مقالك .. .. ردد ماتيسر من القرآن الكريم واستمع وأنصت له من المقرئين .. وتزول كل التهاويل المزعجه ، أما الموسيقى لاتزيدك إلا شحناً ومِحَناً ، وتوتراً على توتر ودعوة للشياطين .. فاابتعد عنها ..

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