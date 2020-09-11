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بالصور.. مواطنة تخطف الأنظار بتصميمات «العباءات الرياضية»

Time منذ ساعة
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بالصور.. مواطنة تخطف الأنظار بتصميمات «العباءات الرياضية»

علي القحطاني (صدى):
نجحت مواطنة في تحقيق حلمها لإقتحام عالم تصميم الأزياء الذي ركزت فيه على العباءات لتلبية إحتياجات المرأة السعودية وتمكينها من إرتداء العباءة في مختلف المناسبات دون أي عوائق أو تعارض مع الذوق العام .

وشاركت المصممة نورة القحطاني بتصميماتها في برنامج " صنع في عسير " بعباءات رياضية تمكن الفتيات من ممارسة الرياضة مع ارتداء العباءة المريحة والعملية في قالب رياضي وكذلك عباءات للعمل والمناسبات العامة والخاصة ، وفقاً لـ " الوطن ".

وأكدت " القحطاني " أنها تهوى التصميم من صغرها وبدأت بتصميمات لها أثارت إعجاب صديقاتها فقررت عرضها على موقعها الإلكتروني الخاص وتلقت العديد من الطلبات حتى أتيحت لها الفرصة بالمشاركة في " صنع في عسير " ولاقت ترحيب وتفاعل كبير من القائمين عليه والزائرين .

 

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أحدث التعليقات

ام اسر
اذا الشيخ باقي موجود ابغى رقمه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
حسبنا الله ونعم الوكيل
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🤔🤔🤔🤔🤔
ابو محمد 😎 ✍️
خربتها ( يا شيبوب ) في آخر مقالك .. .. ردد ماتيسر من القرآن الكريم واستمع وأنصت له من المقرئين .. وتزول كل التهاويل المزعجه ، أما الموسيقى لاتزيدك إلا شحناً ومِحَناً ، وتوتراً على توتر ودعوة للشياطين .. فاابتعد عنها ..

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