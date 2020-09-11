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صفقة مدوية مرتقبة بين صندوق الإستثمارات العامة وأهم شركات «على بابا» الصينية

Time منذ ساعة
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صفقة مدوية مرتقبة بين صندوق الإستثمارات العامة وأهم شركات «على بابا» الصينية

الرياض (صدى):
يعتزم صندوق الإستثمارات العامة الإستثمار في الطرح العام الأولي لشركة التكنولوجيا المالية الصينية " أنت جروب " التابعة لمجموعة علي بابا .

وأكدت مصادر أن صندوق الإستثمارات العامة تلقى إتصالات بالفعل للنظر في الإستثمار بالطرح الذي ستبلغ قيمته 30 مليار دولار .

وتعد هذه الصفقة من أبرز الإستثمارات المباشرة للمملكة في شركة صينية تتنافس عليها الإستثمارات الدولية .

وكانت شركة التكنولوجيا المالية الصينية " انت جروب " التابعة لمجموعة علي بابا والمهيمنة في قطاع الأجهزة المحمولة بالصين قد تقدمت بطلب الطرح الشهر الماضي في هونج كونج وستار ماركت .

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أحدث التعليقات

ام اسر
اذا الشيخ باقي موجود ابغى رقمه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
حسبنا الله ونعم الوكيل
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🤔🤔🤔🤔🤔
ابو محمد 😎 ✍️
خربتها ( يا شيبوب ) في آخر مقالك .. .. ردد ماتيسر من القرآن الكريم واستمع وأنصت له من المقرئين .. وتزول كل التهاويل المزعجه ، أما الموسيقى لاتزيدك إلا شحناً ومِحَناً ، وتوتراً على توتر ودعوة للشياطين .. فاابتعد عنها ..

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