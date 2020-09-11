صفقة مدوية مرتقبة بين صندوق الإستثمارات العامة وأهم شركات «على بابا» الصينية

الرياض (صدى):
يعتزم صندوق الإستثمارات العامة الإستثمار في الطرح العام الأولي لشركة التكنولوجيا المالية الصينية " أنت جروب " التابعة لمجموعة علي بابا .
وأكدت مصادر أن صندوق الإستثمارات العامة تلقى إتصالات بالفعل للنظر في الإستثمار بالطرح الذي ستبلغ قيمته 30 مليار دولار .
وتعد هذه الصفقة من أبرز الإستثمارات المباشرة للمملكة في شركة صينية تتنافس عليها الإستثمارات الدولية .
وكانت شركة التكنولوجيا المالية الصينية " انت جروب " التابعة لمجموعة علي بابا والمهيمنة في قطاع الأجهزة المحمولة بالصين قد تقدمت بطلب الطرح الشهر الماضي في هونج كونج وستار ماركت .