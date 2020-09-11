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أمطار مدينة تبوك
منذ 52 دقيقة
416
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أحدث التعليقات
عنتر فاضي جيبه
يبقى حمدالله لاعب عنده ينتهي الكلام حقق ماعجز عنه اللاعبين المحترفين بالدوريات الاوربيه وجايين بعقود مهوله خلوق مؤدب ملك حب الجماهير كافه ..
عدنان
بايعناعلى السمع والطاعة في العسر واليسر، والمنشط والمكره
ابو محمد
ههههههه طيب طيب لا تنسون الفار سوو له ممر شرفي لانه يستاهل 😂🤣😂🤣
تركي عبدالله
مصر وما ادراك ما مصر
ابو صابر
الحضانه لها وعليه الاجر لقاء ذلك ، الم يقرأ القرآن . هل إسلامنا سطحي أم أننا لا نعرف تطبيقه ، أم انتزعت الرحمة من القلوب ، ام هي أنانية تعتري بعضنا ، لا حول ولا قوة الا بالله ، اللهم ارحمنا وألف بين قلوبنا .
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