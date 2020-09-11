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بلدية الشرائع تُغلق 18 مُنشأة غذائية مُخالفة

Time منذ ساعة
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بلدية الشرائع تُغلق 18 مُنشأة غذائية مُخالفة

مكة المكرمة (صدى):
نفذَّت وكالة البلديات ممثلةً في بلدية الشرائع الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة جولات تفتيشية رقابية على المُنشآت الغذائية المتعلقة بالصحة العامة ضمن نطاق البلدية، وذلك ضمن جهودها لإحكام الرقابة الصحية على المنشآت الغذائية، والتأكد من جودة الغذاء.

وأوضح رئيس بلدية الشرائع الفرعية المهندس محمد بن شجعان العصيمي، أنَّ الجولات التفتيشية أسفرت عن مصادرة 143 كيلوجراماً من اللحوم غير الصالحة للإستهلاك الآدمي، إضافةً إلى مصادرة عدد من أواني الطبخ، مشيراً إلى إغلاق 18 مُنشأة غذائية مُخالفة للأنظمة، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحق المخالفين.

وأكَّد "العصيمي" حرص البلدية على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين، والتصدي لأي مُخالفات تُهدد سلامة المستهلكين، داعياً الجميع للإبلاغ عن أي ملاحظات وشكاوى عبر الاتصال بمركز البلاغات الموحد 940 وقنوات الأمانة الرسمية.

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أحدث التعليقات

عنتر فاضي جيبه
يبقى حمدالله لاعب عنده ينتهي الكلام حقق ماعجز عنه اللاعبين المحترفين بالدوريات الاوربيه وجايين بعقود مهوله خلوق مؤدب ملك حب الجماهير كافه ..
عدنان
بايعناعلى السمع والطاعة في العسر واليسر، والمنشط والمكره
ابو محمد
ههههههه طيب طيب لا تنسون الفار سوو له ممر شرفي لانه يستاهل 😂🤣😂🤣
تركي عبدالله
مصر وما ادراك ما مصر
ابو صابر
الحضانه لها وعليه الاجر لقاء ذلك ، الم يقرأ القرآن . هل إسلامنا سطحي أم أننا لا نعرف تطبيقه ، أم انتزعت الرحمة من القلوب ، ام هي أنانية تعتري بعضنا ، لا حول ولا قوة الا بالله ، اللهم ارحمنا وألف بين قلوبنا .

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