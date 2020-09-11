«تويتر» تحذف التغريدات التي تزعم الفوز في الانتخابات

وكالات (صدى):
أصدرت شركة تويتر، سياسة جديدة لحذف أو وضع علامات على التغريدات، التي تزعم الفوز في أي انتخابات قبل التحقق من النتائج رسمياً؛ ضمن مجموعة من السياسات الموسعة التي تم الكشف عنها أمس الخميس.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تسعى فيه شركة التواصل الاجتماعي إلى احتواء المعلومات الكاذبة أو المضللة بشكل صارم قبل أقل من شهرين من انتخابات الرئاسة الأمريكية.
وأكدت تويتر إنها تسعى للمساعدة في وقف انتشار المعلومات المضللة الضارة التي يمكن أن تعرض نزاهة الانتخابات أو أي عملية مدنية أخرى للخطر، بعدما ازدادت المخاوف بشأن التنازع على نتائج الانتخابات، حيث من المتوقع أن يصوت ملايين الناخبين عبر البريد في الولايات المتحدة الأمريكية، مما قد يؤخر فرز الأصوات النهائي