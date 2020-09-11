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«تويتر» تحذف التغريدات التي تزعم الفوز في الانتخابات

Time منذ ساعة
Views 1501
«تويتر» تحذف التغريدات التي تزعم الفوز في الانتخابات

وكالات (صدى):
أصدرت شركة تويتر، سياسة جديدة لحذف أو وضع علامات على التغريدات، التي تزعم الفوز في أي انتخابات قبل التحقق من النتائج رسمياً؛ ضمن مجموعة من السياسات الموسعة التي تم الكشف عنها أمس الخميس.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تسعى فيه شركة التواصل الاجتماعي إلى احتواء المعلومات الكاذبة أو المضللة بشكل صارم قبل أقل من شهرين من انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وأكدت تويتر إنها تسعى للمساعدة في وقف انتشار المعلومات المضللة الضارة التي يمكن أن تعرض نزاهة الانتخابات أو أي عملية مدنية أخرى للخطر، بعدما ازدادت المخاوف بشأن التنازع على نتائج الانتخابات، حيث من المتوقع أن يصوت ملايين الناخبين عبر البريد في الولايات المتحدة الأمريكية، مما قد يؤخر فرز الأصوات النهائي

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أحدث التعليقات

عنتر فاضي جيبه
يبقى حمدالله لاعب عنده ينتهي الكلام حقق ماعجز عنه اللاعبين المحترفين بالدوريات الاوربيه وجايين بعقود مهوله خلوق مؤدب ملك حب الجماهير كافه ..
عدنان
بايعناعلى السمع والطاعة في العسر واليسر، والمنشط والمكره
ابو محمد
ههههههه طيب طيب لا تنسون الفار سوو له ممر شرفي لانه يستاهل 😂🤣😂🤣
تركي عبدالله
مصر وما ادراك ما مصر
ابو صابر
الحضانه لها وعليه الاجر لقاء ذلك ، الم يقرأ القرآن . هل إسلامنا سطحي أم أننا لا نعرف تطبيقه ، أم انتزعت الرحمة من القلوب ، ام هي أنانية تعتري بعضنا ، لا حول ولا قوة الا بالله ، اللهم ارحمنا وألف بين قلوبنا .

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