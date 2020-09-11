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حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة

Time منذ 19 دقيقة
Views 1286
حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة

الرياض (صدى):
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - تكوناً لسحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة ،المدينة المنورة ،تبوك).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 16-40كلم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 14-36كلم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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أحدث التعليقات

سلطان
الحمد لله فضل الله علينا كثير نحمده ونشكره عل ان قيض لنا حكومة اشبه بالوالدين للأبناء وهكذا هم ال سعود اطال الله في اعمارهم ونصرهم على عدوهم .
ابو عمار
طيب خير ان شاء الله
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
حسبي الله على الساحر وعلى من طلب منه السحر ليضر ام نواف وغيرها
ابو عمار
اوكي

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