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بالفيديو.. محامٍ يوضح عقوبة تفتيش جوال الزوجة والأولاد الناضجين

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. محامٍ يوضح عقوبة تفتيش جوال الزوجة والأولاد الناضجين

نايف السالم (صدى):
كشف المحامي نايف آل منسي، أمس الخميس، عقوبة تفتيش جوال الزوجة والأولاد الذين بلغوا السن الأهلية الشرعية، مؤكدًا أن ذلك من الأمور المُجرمة التي نص عليها نظام الجرائم المعلوماتية.

وأوضح "آل منسي" خلال مداخلة له مع برنامج "الراصد" على قناة الإخبارية، أن عقوبة تفتيش جوال الزوجة تتضمن الحبس لمدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تزيد على 500 ألف ريال، وذلك طبقًا للمادة الثالثة من نظام الجرائم المعلوماتية، والتي نصت على أن التصنت على أجهزة الحاسب الآلي والأجهزة الذكية ممنوعة ومجرمة نظاماً.

وأشار المحامي إلى أنه بالنسبة للأولاد فإن التصنت على أجهزتهم يعد جريمة في حال بلوغهم السن الأهلية الشرعية، وأما إذا كانوا دون سن الأهلية فإنهم يخضعون للوالد لعدم وجود أهلية مستقلة لهم.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
ارتفاع الاسعار بثلاث هللات
ابو عمار
المعروف ان رجال الامن والجيش لا يدفعون ثمن التذكره في القطارات ولكن يبدو ان رئيس القطار اهبل وما قامت به السيده يدل على كرمها واخلاقها العاليه فجزاها الله خير
ابو عمار
لا حول و لا قوة الا بالله
ابو عمار
حسبي الله عليه الحقير
فهد الشبابي
عندما ترى بعض التعليقات تشعر ان فيه كره وبغضاء من صدور نبتت في بيئة غير نظيفة وأتت من بيوت عفنه مليئة بالحقد والتعصب البغيض وكأن هذا الإنسان تسلبه من بيته أو من ماله وهو بالأخير لا يدفع ولو ادعم ناديك ولكن مشقي نفسه خارج السرب ويركض لحاله

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