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وزير التعليم: منصة «مدرستي» تظهر قصة نجاح جديدة

Time منذ 29 دقيقة
Views 1385
وزير التعليم: منصة «مدرستي» تظهر قصة نجاح جديدة

الرياض (صدى):
كشف وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، اليوم الجمعة، أن الأرقام التي تسجلها منصة مدرستي تظهر أن الوطن أمام قصة نجاح جديدة، مهمٌ دعمها، وتوثيقها، وتقييمها، واستكمال كل الخدمات المتوفرة فيها. 

وأوضح حمد آل الشيخ، إن أكثر من 4 ملايين طالب وطالبة يمثلون 85% من إجمالي عدد الدارسين في المدارس الحكومية يتفاعلون اليوم مع معلميهم، لافتًا إلى أن الهدف الذي تسعى إليه الوزارة من هذه الجهود المستمرة هو الحفاظ على استمرار العملية التعليمية، وتقليص أي فاقد تعليمي. 

وشدد على أهمية تعاون ومشاركة الأسرة وأولياء الأمور في دعم الرحلة التعليمية لأبنائهم، وتعزيز علاقة المنزل بالمدرسة بعد أن انتقل كثير من مهام المدرسة في التعليم عن بُعد إلى المنزل، مشيداً بجهود المعلمين والمعلمات وتفاعلهم مع طلابهم. 

وقال وزير التعليم، أن الجائحة فرصة لتغيير ثقافة المجتمع تجاه التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد؛ لذا مهم أن يتشارك الجميع في مسؤولية تضامنية لتحقيق ذلك التغيير نحو مستقبل أفضل للوطن وأبنائه، وتحقيق التوجه الإستراتيجي للوزارة في جعل منصة مدرستي منصة تعليمية دائمة وليست مؤقتة. 

وأكد على عزم الوزارة إجراء دراسات مسحية للطلاب والطالبات لمعرفة سلوكياتهم في الدخول للمنصة، والتفاعل معها، والاستفادة من خدماتها، إلى جانب التعرف على التحديات التي قد تواجه البعض، وخصوصاً في الأماكن النائية. 

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أحدث التعليقات

أبو كنان
تنشط عصابات المخدرات في المكسيك وبالتالي القتل والانتقام منتشر بشكل كبير والصحفيين يتعرضون للقتل عند فضح عصابات المخدرات ...
أبو كنان
مبارك للقادسية والباطن هبطا معا وصعدا معا ومبارك للقادم الجديد فريق العين ممثل الباحة وأحد أندية الجنوب 3 أندية من الجنوب و3 من الغرب و3 من الشرق وواحد من الشمال ( الباطن ) و6 أندية من الوسطى
الطيب الارباب
والله ان أيديكم بيضاء. .ونحن ممتنون لكم. .عشنا معكم ولم نري منكم الا الخير. حفظكم الرحمن وادام نعمه عليكم.... حفظ الله الملك سلمان وولي عهده والشعب السعودي الطيب جدا معنا امين
بدون اسم
سبحان الله العظيم سافر 6 ورجع وكل شي مكانه، انتم في نعمة، نعمة الأمن اكبر نعمة بعد نعمة الإسلام والتوحيد
أبو كنان
قتلك الله مهما كانت الأسباب فلا مبرر للقتل رحم الله القتيلة والله ينتقم من القاتل

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