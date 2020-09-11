الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو والصور.. انفجار في مستودعات للذخائر تابعة للجيش الأردني

Time منذ ساعتين
Views 2807
بالفيديو والصور.. انفجار في مستودعات للذخائر تابعة للجيش الأردني

عمّان (صدى):
قال الجيش الأردني، أن انفجاراً وقع فجر اليوم في أحد مستودعات الذخائر قيد التفكيك القريبة من مدينة الزرقاء شمالي العاصمة عمان، دون وقوع اصابات حتى اللحظة.

وأكد الجيش في بيان صحفي، أن المستودعات التي وقع فيها الانفجار تقع في منطقة غير مأهولة بالسكان وشكلت لجنة للوقوف على أسباب الانفجار.

من جهته قال وزير الإعلام الأردني امجد العضايلة إن انفجارا وقع في بمستودع يحتوي على قنابل مورترز غير صالحة للاستعمال تابع للجيش الأردني يقع شرق مدينة الزرقاء .

واضاف الوزير الأردني أن التحقيقات الاولية تشير الى أن الانفجار نتج عن تماس كهربائي في المستودعات التي تقع في منطقة معزولة وغير مأهولة بالسكان وتخضع للمراقبة المباشرة بواسطة الكاميرات، قائلا : وفقا للجيش الأردني فانه حتى اللحظة لم تسجل أي إصابات نتيجة الانفجار.

Time واتساب

أحدث التعليقات

أبو كنان
تنشط عصابات المخدرات في المكسيك وبالتالي القتل والانتقام منتشر بشكل كبير والصحفيين يتعرضون للقتل عند فضح عصابات المخدرات ...
أبو كنان
مبارك للقادسية والباطن هبطا معا وصعدا معا ومبارك للقادم الجديد فريق العين ممثل الباحة وأحد أندية الجنوب 3 أندية من الجنوب و3 من الغرب و3 من الشرق وواحد من الشمال ( الباطن ) و6 أندية من الوسطى
الطيب الارباب
والله ان أيديكم بيضاء. .ونحن ممتنون لكم. .عشنا معكم ولم نري منكم الا الخير. حفظكم الرحمن وادام نعمه عليكم.... حفظ الله الملك سلمان وولي عهده والشعب السعودي الطيب جدا معنا امين
بدون اسم
سبحان الله العظيم سافر 6 ورجع وكل شي مكانه، انتم في نعمة، نعمة الأمن اكبر نعمة بعد نعمة الإسلام والتوحيد
أبو كنان
قتلك الله مهما كانت الأسباب فلا مبرر للقتل رحم الله القتيلة والله ينتقم من القاتل

أخر الأخبار

وزير التعليم: منصة «مدرستي» تظهر قصة نجاح جديدة
وزير التعليم: منصة «مدرستي» تظهر قصة نجاح جديدة
Time منذ 29 دقيقة Views 1380
والد يوسف بلايلي: ابني يرحب باللعب في الأهلي المصري
والد يوسف بلايلي: ابني يرحب باللعب في الأهلي المصري
Time منذ 59 دقيقة Views 1547
ضباب يسود أجواء تبوك
ضباب يسود أجواء تبوك
Time منذ ساعة Views 1632
بالفيديو والصور.. انفجار في مستودعات للذخائر تابعة للجيش الأردني
بالفيديو والصور.. انفجار في مستودعات للذخائر تابعة للجيش الأردني
Time منذ ساعتين Views 2807
الولايات المتحدة تدين بشدة محاولات ميليشيا الحوثي لاستهداف المدنيين بالمملكة
الولايات المتحدة تدين بشدة محاولات ميليشيا الحوثي لاستهداف المدنيين بالمملكة
Time منذ ساعتين Views 1653
رئيس الهلال يعلن عن بناء ملعب جديد خاص بالنادي (فيديو)
رئيس الهلال يعلن عن بناء ملعب جديد خاص بالنادي (فيديو)
Time منذ ساعتين Views 2737
فهد بن نافل : في 2015 كان لدي الطموح لخدمة نادي الهلال
فهد بن نافل : في 2015 كان لدي الطموح لخدمة نادي الهلال
Time منذ 3 ساعات Views 537
اول تعليق لعواطف السهو المرشحة لرئاسة نادي القلعة
اول تعليق لعواطف السهو المرشحة لرئاسة نادي القلعة
Time منذ 3 ساعات Views 954
الديوان الأميري الكويتي ينفي شائعة وفاة الشيخ صباح الأحمد
الديوان الأميري الكويتي ينفي شائعة وفاة الشيخ صباح الأحمد
Time منذ 3 ساعات Views 2148
أسعار الوقود الجديدة لشهر سبتمبر الجاري 
أسعار الوقود الجديدة لشهر سبتمبر الجاري 
Time منذ 3 ساعات Views 6023