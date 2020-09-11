رئيس الهلال يعلن عن بناء ملعب جديد خاص بالنادي (فيديو)

نواف السالم (صدى):
أعلن فهد بن نافل رئيس نادي الهلال،عن بناء ملعب جديد خاص بالنادي، موكدا أنه سيكون معلماً في الرياض.
وأكد رئيس الهلال، على أن الموسم استثنائي ولم ينته بعد، قائلا :لدينا الطموح في الظفر بكأس الملك والتأهل لنهائي آسيا ،وبالطبع حزين لمغادرة "إدواردو" ولكن سعيد بنهاية العلاقة التعاقدية معه بهذه الطريقة الرائعة وأكيد هناك البدلاء قريبًا.
وأضاف :أبعدنا اللاعبين عن التركيز على الحكم وتلافينا بعض الأخطاء التي وقعنا فيها في المواسم الماضية في الآسيوية ،وكنت أرى في عيون اللاعبين أنهم أبطال آسيا.
وتابع : "رازفان" وعد وأوفى وشاهدنا فيه الطموح وله كل الثقة من مجلس الإدارة وأتمنى له التوفيق هذا الموسم.