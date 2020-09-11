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رئيس الهلال يعلن عن بناء ملعب جديد خاص بالنادي (فيديو)

Time منذ 10 ساعات
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رئيس الهلال يعلن عن بناء ملعب جديد خاص بالنادي (فيديو)

نواف السالم (صدى):
أعلن فهد بن نافل رئيس نادي الهلال‬،عن بناء ملعب جديد خاص بالنادي، موكدا أنه سيكون معلماً في الرياض.

وأكد رئيس الهلال، على أن الموسم استثنائي ولم ينته بعد، قائلا :لدينا الطموح في الظفر بكأس الملك والتأهل لنهائي آسيا ،وبالطبع حزين لمغادرة "إدواردو" ولكن سعيد بنهاية العلاقة التعاقدية معه بهذه الطريقة الرائعة وأكيد هناك البدلاء قريبًا.

‎‎‏‎

وأضاف :أبعدنا اللاعبين عن التركيز على الحكم وتلافينا بعض الأخطاء التي وقعنا فيها في المواسم الماضية في الآسيوية ،وكنت أرى في عيون اللاعبين أنهم أبطال آسيا.

وتابع :‎ ‏‎"رازفان" وعد وأوفى وشاهدنا فيه الطموح وله كل الثقة من مجلس الإدارة وأتمنى له التوفيق هذا الموسم.

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أحدث التعليقات

ام اسر
اذا الشيخ باقي موجود ابغى رقمه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
حسبنا الله ونعم الوكيل
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🤔🤔🤔🤔🤔
ابو محمد 😎 ✍️
خربتها ( يا شيبوب ) في آخر مقالك .. .. ردد ماتيسر من القرآن الكريم واستمع وأنصت له من المقرئين .. وتزول كل التهاويل المزعجه ، أما الموسيقى لاتزيدك إلا شحناً ومِحَناً ، وتوتراً على توتر ودعوة للشياطين .. فاابتعد عنها ..

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