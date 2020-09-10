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والد يوسف بلايلي: ابني يرحب باللعب في الأهلي المصري

Time منذ 59 دقيقة
Views 1547
والد يوسف بلايلي: ابني يرحب باللعب في الأهلي المصري

نواف السالم (صدى):
أكد حفيظ البلايلي، والد ووكيل اللاعب الجزائري يوسف البلايلي، نجم النادي الأهلي، اليوم الجمعة، على وجود مفاوضات مصرية معه من قبل النادي الأهلي المصري للتعاقد معه في الموسم المقبل.

وأوضح حفيظ بلايلي في تصريحات تليفزيونية: " المفاوضات حاليًا بين الأهلي المصري ونظيره السعودي، من أجل الوصول لاتفاق لرحيل اللاعب لاسيما أنه لا يزال يرتبط بعقد مع الأهلي ناديه الحالي" .

وأشار والد وووكيل اللاعب، إلى وجود ترحيب من قبل نجله باللعب للنادي الأهلي المصري، خلال الموسم الجديد في ظل وجود مفاوضات قوية معه؛ مختتمًا:" يوسف يرحب باللعب للأهلي لكونه نادي كبير في أفريقيا " .

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أبو كنان
تنشط عصابات المخدرات في المكسيك وبالتالي القتل والانتقام منتشر بشكل كبير والصحفيين يتعرضون للقتل عند فضح عصابات المخدرات ...
أبو كنان
مبارك للقادسية والباطن هبطا معا وصعدا معا ومبارك للقادم الجديد فريق العين ممثل الباحة وأحد أندية الجنوب 3 أندية من الجنوب و3 من الغرب و3 من الشرق وواحد من الشمال ( الباطن ) و6 أندية من الوسطى
الطيب الارباب
والله ان أيديكم بيضاء. .ونحن ممتنون لكم. .عشنا معكم ولم نري منكم الا الخير. حفظكم الرحمن وادام نعمه عليكم.... حفظ الله الملك سلمان وولي عهده والشعب السعودي الطيب جدا معنا امين
بدون اسم
سبحان الله العظيم سافر 6 ورجع وكل شي مكانه، انتم في نعمة، نعمة الأمن اكبر نعمة بعد نعمة الإسلام والتوحيد
أبو كنان
قتلك الله مهما كانت الأسباب فلا مبرر للقتل رحم الله القتيلة والله ينتقم من القاتل

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