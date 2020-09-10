والد يوسف بلايلي: ابني يرحب باللعب في الأهلي المصري

نواف السالم (صدى):
أكد حفيظ البلايلي، والد ووكيل اللاعب الجزائري يوسف البلايلي، نجم النادي الأهلي، اليوم الجمعة، على وجود مفاوضات مصرية معه من قبل النادي الأهلي المصري للتعاقد معه في الموسم المقبل.
وأوضح حفيظ بلايلي في تصريحات تليفزيونية: " المفاوضات حاليًا بين الأهلي المصري ونظيره السعودي، من أجل الوصول لاتفاق لرحيل اللاعب لاسيما أنه لا يزال يرتبط بعقد مع الأهلي ناديه الحالي" .
وأشار والد وووكيل اللاعب، إلى وجود ترحيب من قبل نجله باللعب للنادي الأهلي المصري، خلال الموسم الجديد في ظل وجود مفاوضات قوية معه؛ مختتمًا:" يوسف يرحب باللعب للأهلي لكونه نادي كبير في أفريقيا " .