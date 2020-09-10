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الولايات المتحدة تدين بشدة محاولات ميليشيا الحوثي لاستهداف المدنيين بالمملكة

Time منذ 53 دقيقة
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الولايات المتحدة تدين بشدة محاولات ميليشيا الحوثي لاستهداف المدنيين بالمملكة

واشنطن (صدى):
أدانت الولايات المتحدة الأمريكية بشدة محاولات ميليشيا الحوثي لاستهداف المدنيين بالمملكة.

وقال سفير الولايات المتحدة لدى المملكة جون أبي زيد إن الولايات المتحدة تدعو المجتمع الدولي إلى تمديد حظر السلاح الإيراني، لوقف تدفق الأسلحة إلى الحوثيين، ووقف هذه الهجمات البشعة التي تشنها ميليشيا الحوثي على الشعب اليمني وجيران اليمن ".

وأكد السفير أبي زيد، "أن الولايات المتحدة تدعم العملية التي تقودها الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سلمي للصراع، وتحث الأطراف على التفاوض تحت رعاية الأمم المتحدة من أجل إنهاء معاناة الشعب اليمني".

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أحدث التعليقات

برق امصحا
ذووق وأدب وأخلاق وشياكة وكل شيء...الله يسعدك يبو نافل وربي انك كلاااااااااس
المليليح
والله مقاطعكم ما اشوفها بس وين المديح هذا كل يوم عن النصر الموسم الماضي يوم اخذ الكأس الاستثنائي كأول فريق يحصل على البطولة بمسماه الجديد
المليليح
تطبيل وهياط أخبار التعاون وبرونو وأحمد الفهد والحكم الفرنسي
أبو عبدالله الحربي
لو الحوثي اطلق على إسرائيل طامة وازيل ادانه مرحب لانه عارف 6% رحمة منا أم نحن مؤمنين ولكن مانقول مشكلتنا من بني جلدتنا نسمع قرقعه ولكن ألله غالب نحن حم العرب وذا حم الوطيس هلكت الأرض هذا تدرك العالم وكل شيء عنده بميعاد ناصرنا سبحانه ونحن بامر ألله تهلك الارض ونحن حم الوطيس نور الأرض وعند هلاك الأرض النور باقي أرفع رأسك أنت سعودي يقين عبدالعزيز والحفيد فمن له ذلك فضل وشكر يامهبط الانبياء والرسل لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك و عظيم سلطانك أخترت وقدرتك أستعين ☝
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️الشفاعه يارب العباد أن كان صدقاً

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