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رئيس الهلال يعلن عن بناء ملعب جديد خاص بالنادي (فيديو)

Time منذ ساعة
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رئيس الهلال يعلن عن بناء ملعب جديد خاص بالنادي (فيديو)

نواف السالم (صدى):
أعلن فهد بن نافل رئيس نادي الهلال‬،عن بناء ملعب جديد خاص بالنادي، موكدا أنه سيكون معلماً في الرياض.

وأكد رئيس الهلال، على أن الموسم استثنائي ولم ينته بعد، قائلا :لدينا الطموح في الظفر بكأس الملك والتأهل لنهائي آسيا ،وبالطبع حزين لمغادرة "إدواردو" ولكن سعيد بنهاية العلاقة التعاقدية معه بهذه الطريقة الرائعة وأكيد هناك البدلاء قريبًا.

‎‎‏‎

وأضاف :أبعدنا اللاعبين عن التركيز على الحكم وتلافينا بعض الأخطاء التي وقعنا فيها في المواسم الماضية في الآسيوية ،وكنت أرى في عيون اللاعبين أنهم أبطال آسيا.

وتابع :‎ ‏‎"رازفان" وعد وأوفى وشاهدنا فيه الطموح وله كل الثقة من مجلس الإدارة وأتمنى له التوفيق هذا الموسم.

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أحدث التعليقات

برق امصحا
ذووق وأدب وأخلاق وشياكة وكل شيء...الله يسعدك يبو نافل وربي انك كلاااااااااس
المليليح
والله مقاطعكم ما اشوفها بس وين المديح هذا كل يوم عن النصر الموسم الماضي يوم اخذ الكأس الاستثنائي كأول فريق يحصل على البطولة بمسماه الجديد
المليليح
تطبيل وهياط أخبار التعاون وبرونو وأحمد الفهد والحكم الفرنسي
أبو عبدالله الحربي
لو الحوثي اطلق على إسرائيل طامة وازيل ادانه مرحب لانه عارف 6% رحمة منا أم نحن مؤمنين ولكن مانقول مشكلتنا من بني جلدتنا نسمع قرقعه ولكن ألله غالب نحن حم العرب وذا حم الوطيس هلكت الأرض هذا تدرك العالم وكل شيء عنده بميعاد ناصرنا سبحانه ونحن بامر ألله تهلك الارض ونحن حم الوطيس نور الأرض وعند هلاك الأرض النور باقي أرفع رأسك أنت سعودي يقين عبدالعزيز والحفيد فمن له ذلك فضل وشكر يامهبط الانبياء والرسل لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك و عظيم سلطانك أخترت وقدرتك أستعين ☝
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️الشفاعه يارب العباد أن كان صدقاً

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