مدني سراة عبيدة يباشر حالة لسقوط شخص من مرتفع جبلي في وادي كَرار

محمد بن طحيطح (صدى):
أوضح نائب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب مهندس/ عبدالعزيز بن عمر آل جلبان أن مدني سراة عبيدة تلقى بلاغاً مساء اليوم الخميس الموافق ١٤٤٢/٠١/٢٢هـ يفيد عن وجود حالة سقوط لشخص من مرتفع في وادي كَرار وعدم مقدرته على الحركة .
وعلى الفور تم تحريك الفرق والمعدات اللازمة لموقع الحادث وبالوصول تم التمركز والنزول سيراً على الاقدام مصطحبين المعدات اللازمة لمسافة ١ كم وعند الوصول للمصاب أتضح بأن الحالة عبارة عن ( تعرض شاب يبلغ من العمر ٢٢ عام لبعض الرضوض والكسور نتيجة سقوطه من مرتفع صخري ) تم التعامل مع المصاب ونقله من قبل الفرق المباشرة وتسليم الحالة والموقع للجهات المختصة.
وختم آل جلبان بتأكيده على الجميع بضرورة توخي الحذر والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة من قبل ممارسي رياضة تسلق الجبال متمنياً السلامة الدائمة للجميع.