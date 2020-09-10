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مدني سراة عبيدة يباشر حالة لسقوط شخص من مرتفع جبلي في وادي كَرار

Time منذ ساعة
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مدني سراة عبيدة يباشر حالة لسقوط شخص من مرتفع جبلي في وادي كَرار

محمد بن طحيطح (صدى):
أوضح نائب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب مهندس/ عبدالعزيز بن عمر آل جلبان أن مدني سراة عبيدة تلقى بلاغاً مساء اليوم الخميس الموافق ١٤٤٢/٠١/٢٢هـ يفيد عن وجود حالة سقوط لشخص من مرتفع في وادي كَرار وعدم مقدرته على الحركة .

وعلى الفور تم تحريك الفرق والمعدات اللازمة لموقع الحادث وبالوصول تم التمركز والنزول سيراً على الاقدام مصطحبين المعدات اللازمة لمسافة ١ كم وعند الوصول للمصاب أتضح بأن الحالة عبارة عن ( تعرض شاب يبلغ من العمر ٢٢ عام لبعض الرضوض والكسور نتيجة سقوطه من مرتفع صخري ) تم التعامل مع المصاب ونقله من قبل الفرق المباشرة وتسليم الحالة والموقع للجهات المختصة.

وختم آل جلبان بتأكيده على الجميع بضرورة توخي الحذر والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة من قبل ممارسي رياضة تسلق الجبال متمنياً السلامة الدائمة للجميع.

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أحدث التعليقات

Z
طيب عب ب١٠ ريال تكه واحد..
EBRAHIM🌩
نعم كلامك صحيح 100%100 يتعليق 4 وانا ازيد على كلامك وأقول من واقع تجربة مؤلمة الشركات وخاصة مكتب هدف أولوياتهم بتوظيف هي لنساء فقططط وهاذي بحد ذاتها عنصرية مؤلمة انا عانيت كثيييير منها ولازلت اعاني ومواقع التوظيف كلها وخاصة في المواقع المشهورة والموثوقة يضعون شروط صعبة وتعجيزية ولاتنم عن تفكير ذكي بل تفكير جاهل واحمق فهم يريدون انسان عنده مؤهلات عالية جداً وفي الأخير الراتب دنيئ وسيئ ليس مثل الوظائف الحكومية التي تعطي أهمية للموظف وحقوقه، انا لو اني صاحب شركة ابحث عن ذوي المؤهلات الضعيفه وتدريبهم وجعلهم يعملون وليس تحقيرهم
واضح*** وصريح***
ألف مبروك لبني قادس، النواخذه,,
ابو محمد 😎 ✍️
ربنا يعين ...
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

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