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الأمير عبدالرحمن بن مساعد يسخر من عبدالله العذبة

Time منذ 56 دقيقة
Views 2095
الأمير عبدالرحمن بن مساعد يسخر من عبدالله العذبة

ماجد القزيز (صدى):
سخر الأمير عبد الرحمن بن مساعد مما يقوله المرتزقة القطري عبدالله العذبة عن منعه من الكتابة سابقاً بأمر من إمارة منطقة الرياض، قائلا:" منعي من الكتابة فهذه كذبة أو عذبة إن شئت ".

وجاء ذلك بعدما أعاد المرتزقة القطري عبدالله العذبة نشر مقطع فيديو للأمير عبدالرحمن بن مساعد تحدث فيه عن مشاركة فيلق القدس في جميع مناطق الصراعات ولم يرم حتى حجرا على إسرائيل و" أنه لا يدعو لذلك "، ولكن يذكرهم بشعاراتهم.

وواصل " بن مساعد " تهكمه من " العذبة "، قائلا:" موضوع من يشتمنا من الفلسطينيين لا أدري ما الذي استفزك فيه كي ترد ".

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أحدث التعليقات

Z
طيب عب ب١٠ ريال تكه واحد..
EBRAHIM🌩
نعم كلامك صحيح 100%100 يتعليق 4 وانا ازيد على كلامك وأقول من واقع تجربة مؤلمة الشركات وخاصة مكتب هدف أولوياتهم بتوظيف هي لنساء فقططط وهاذي بحد ذاتها عنصرية مؤلمة انا عانيت كثيييير منها ولازلت اعاني ومواقع التوظيف كلها وخاصة في المواقع المشهورة والموثوقة يضعون شروط صعبة وتعجيزية ولاتنم عن تفكير ذكي بل تفكير جاهل واحمق فهم يريدون انسان عنده مؤهلات عالية جداً وفي الأخير الراتب دنيئ وسيئ ليس مثل الوظائف الحكومية التي تعطي أهمية للموظف وحقوقه، انا لو اني صاحب شركة ابحث عن ذوي المؤهلات الضعيفه وتدريبهم وجعلهم يعملون وليس تحقيرهم
واضح*** وصريح***
ألف مبروك لبني قادس، النواخذه,,
ابو محمد 😎 ✍️
ربنا يعين ...
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

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