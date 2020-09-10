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رسمياً .. القادسية ثالث الصاعدين لدوري المحترفين

Time منذ ساعة
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رسمياً .. القادسية ثالث الصاعدين لدوري المحترفين

نواف السالم (صدى):
صعد نادي القادسية لـدوري محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك رفقة ناديي الباطن والعين، ليشارك في البطولة بدءًا من الموسم المقبل 2020/2021.

وحقق نادي القادسية فوزا ثمينا على الباطن بثلاثية بعد ختام الجولة 36 للصاعدين وهم الباطن، العين، القادسية.

وسجل حسن العمري وستانلي أوهاويتشي ووليد الشنقيطي، ثلاثية القادسية في الدقائق 5 و28 و43، بينما وقع حسن شراحيلي على هدف الباطن في الدقيقة 58.

وتأهل رسميًا إلى دوري المحترفين، كل من الباطن، المتصدر بـ72 نقطة، والعين الوصيف بـ71 نقطة، والقادسية الثالث بـ69 نقطة، لتشهد الجولتين الأخيرتين منافسة نارية بين الفرق الثلاثة على بطل دوري الدرجة الأولى.

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أحدث التعليقات

Z
طيب عب ب١٠ ريال تكه واحد..
EBRAHIM🌩
نعم كلامك صحيح 100%100 يتعليق 4 وانا ازيد على كلامك وأقول من واقع تجربة مؤلمة الشركات وخاصة مكتب هدف أولوياتهم بتوظيف هي لنساء فقططط وهاذي بحد ذاتها عنصرية مؤلمة انا عانيت كثيييير منها ولازلت اعاني ومواقع التوظيف كلها وخاصة في المواقع المشهورة والموثوقة يضعون شروط صعبة وتعجيزية ولاتنم عن تفكير ذكي بل تفكير جاهل واحمق فهم يريدون انسان عنده مؤهلات عالية جداً وفي الأخير الراتب دنيئ وسيئ ليس مثل الوظائف الحكومية التي تعطي أهمية للموظف وحقوقه، انا لو اني صاحب شركة ابحث عن ذوي المؤهلات الضعيفه وتدريبهم وجعلهم يعملون وليس تحقيرهم
واضح*** وصريح***
ألف مبروك لبني قادس، النواخذه,,
ابو محمد 😎 ✍️
ربنا يعين ...
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

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