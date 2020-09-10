رسمياً .. القادسية ثالث الصاعدين لدوري المحترفين

نواف السالم (صدى):
صعد نادي القادسية لـدوري محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك رفقة ناديي الباطن والعين، ليشارك في البطولة بدءًا من الموسم المقبل 2020/2021.
وحقق نادي القادسية فوزا ثمينا على الباطن بثلاثية بعد ختام الجولة 36 للصاعدين وهم الباطن، العين، القادسية.
وسجل حسن العمري وستانلي أوهاويتشي ووليد الشنقيطي، ثلاثية القادسية في الدقائق 5 و28 و43، بينما وقع حسن شراحيلي على هدف الباطن في الدقيقة 58.
وتأهل رسميًا إلى دوري المحترفين، كل من الباطن، المتصدر بـ72 نقطة، والعين الوصيف بـ71 نقطة، والقادسية الثالث بـ69 نقطة، لتشهد الجولتين الأخيرتين منافسة نارية بين الفرق الثلاثة على بطل دوري الدرجة الأولى.