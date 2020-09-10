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حرس الحدود يقبض على 8 أشخاص حاولوا تهريب 229 كيلو جرام من الحشيش

Time منذ ساعة
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حرس الحدود يقبض على 8 أشخاص حاولوا تهريب 229 كيلو جرام من الحشيش

الرياض (صدى):
أحبطت الدوريات البحرية بحرس الحدود، محاولة تهريب (229) كيلوجراماً من مادة الحشيش، وتم القبض على 8 أشخاص تورطوا في تهريبها.

وصرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، المقدم مسفر بن غنّام القريني، بأن الدوريات البحرية أحبطت محاولة تهريب (229) مئتين وتسعة وعشرين كيلو جراماً من مادة الحشيش المخدر، والقبض على عدد (2) مهربيّن وعدد (6) أشخاص كانوا في استقبالها وجميعهم من الجنسية اليمنية ، وجارِ استكمال الإجراءات النظامية للواقعة.

وأكد المتحدث الرسمي أن الدوريات البحرية لحرس الحدود اعترضت القارب الدي ضبطت عليه المواد المخدرة بعد أن تجاوز المياه الاقليمية في ضمن مسؤوليات قطاع جدة بمنطقة مكة المكرمة، وأن رجال حرس الحدود مستمرون في التصدي بكل عزيمة وإخلاص واقتدار للشبكات الإجرامية التي تستهدف المملكة وأبناءها بالمواد المخدرة ومحاولات عناصرها لتهريب سمومهم عبر حدود المملكة البرية والبحرية بأساليب وطرق متعددة، وسيقفون -بعون الله وتوفيقه- سداً منيعاً في وجه كل من يحاول استهداف شباب الوطن ومقدراته بهذه السموم.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
حلو ....
رائد
لماذا المرأة لها نقاط عمل أكثر من الرجل. بمعنى أن الشركة و المؤسسة اصبحت توظف نساء أكثر من الرجال و من خلالها الشركة و الؤسسة يحصلون على شكر و امتيازات أخرى من مكتب العمل أو من إدارات أخرى.
ع. س. ع
بالتوفيق في حياتك القادمة خارج المستطيل الأخضر لن ننساك لاعب خلوق ومؤدب سبحان من زينك بهذة الأخلاق ما شاء الله تبارك الله
صادوه
خراط في خراط ومن انحدار الى انحدار وعينهم على المرأة وكيفية تحريرها
صادوه
ههههههههههههههه اغبى تعليق

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