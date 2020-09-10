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تفاصيل قرار الولاية المالية على القاصر حتى إتمامه سن 18 عامًا

Time منذ ساعة
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تفاصيل قرار الولاية المالية على القاصر حتى إتمامه سن 18 عامًا

الرياض (صدى):
تستعد جريدة أم القرى لنشر تفاصيل القرار الرسمي الخاص بإضافة مادة إلى نظام المرافعات الشرعية تنص على أن ‏تكون الولاية المالية على القاصر سناً حتى إتمامه سن 18 عاما ما لم تحكم المحكمة باستمرارها عليه.

وكان مجلس الشورى قد وافق قبل أشهر قليلة، على إضافة مادة إلى نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/۱) وتاریخ ٢٢/ ١/ ١٤٣٥هـ، وتحمل الترتيب (224 مكرر)، لتكون بالنص الآتي: " تكون الولاية المالية على القاصر سنّاً حتى إتمامه سن 18 عاما ما لم تحكم المحكمة باستمرارها عليه، وللولي التقدم إلى المحكمة بطلب استمرار الولاية على مَن أتم سن 18 عند وجود مقتضٍ لذلك ".

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
حلو ....
رائد
لماذا المرأة لها نقاط عمل أكثر من الرجل. بمعنى أن الشركة و المؤسسة اصبحت توظف نساء أكثر من الرجال و من خلالها الشركة و الؤسسة يحصلون على شكر و امتيازات أخرى من مكتب العمل أو من إدارات أخرى.
ع. س. ع
بالتوفيق في حياتك القادمة خارج المستطيل الأخضر لن ننساك لاعب خلوق ومؤدب سبحان من زينك بهذة الأخلاق ما شاء الله تبارك الله
صادوه
خراط في خراط ومن انحدار الى انحدار وعينهم على المرأة وكيفية تحريرها
صادوه
ههههههههههههههه اغبى تعليق

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