والدة معنف الرياض تروي تفاصيل مؤلمة عن وقائع تعذيب طفلها " فيديو " 

عادل الحربي (صدى):
كشفت والدة معنف الرياض سماح شاكر تفاصيل مؤلمة عن وقائع تعذيب ابنها " عبدالله " البالغ من العمر سنتين بطريقة وحشية من قبل طليقها الذي ضبطت الأجهزة الأمنية مؤخرا.
وقالت شاكر عبر مداخلة هاتفية ببرنامج " ياهلا":" ليست أول مرة يرسل لي طليقي مقاطع تعنيف من هذا النوع لابني "، مضيفة:" مرة قالي ابنك مات واستمرت المشاكل معه طوال الوقت وعملت قضية خلع لأنه رفض الطلاق بشكل سلمي ".
وأضافت شاكر:" كان لابد من الانفصال وأخذ ابني من أجل إجباري على الرجوع له، كما أرسل فيديو التعذيب على رقمي بالواتساب وشيرت الموضوع على مواقع التواصل الاجتماعي "، متابعة:" أريد أن ابني يرجع لحضانتي وتواصلت مع السفارة السعودية بخصوص ذلك وأتمني عودة ابني لحضني لتعويضه عما فعله والده به ".