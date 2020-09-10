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والدة معنف الرياض تروي تفاصيل مؤلمة عن وقائع تعذيب طفلها " فيديو " 

Time منذ 9 دقائق
Views 1385
والدة معنف الرياض تروي تفاصيل مؤلمة عن وقائع تعذيب طفلها " فيديو " 

عادل الحربي (صدى):
كشفت والدة معنف الرياض سماح شاكر تفاصيل مؤلمة عن وقائع تعذيب ابنها " عبدالله " البالغ من العمر سنتين بطريقة وحشية من قبل طليقها الذي ضبطت الأجهزة  الأمنية مؤخرا.

وقالت شاكر عبر مداخلة هاتفية ببرنامج " ياهلا":" ليست أول مرة يرسل لي طليقي مقاطع تعنيف من هذا النوع لابني "، مضيفة:" مرة قالي ابنك مات واستمرت المشاكل معه طوال الوقت وعملت قضية خلع لأنه رفض الطلاق بشكل سلمي ".

وأضافت شاكر:" كان لابد من الانفصال وأخذ ابني من أجل إجباري على الرجوع له، كما أرسل فيديو التعذيب على رقمي بالواتساب وشيرت الموضوع على مواقع التواصل الاجتماعي  "، متابعة:" أريد أن ابني يرجع لحضانتي وتواصلت مع السفارة السعودية بخصوص ذلك وأتمني عودة ابني لحضني لتعويضه عما فعله والده به ".

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
قواكم الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. ... بشر القاتل باالقتل ..
برق امصحا
إيحاء جميل بالمغادرة...شكرا أيها الخلوق من الأعماق....كفيت ووفيت..واسال الله لك التوفيق في حياتك القادمة
ابو ياسر..
‏‎ وزارة العمل تسببت في تعاسة اكثر من مليون عاطل و عاطلة عن العمل إهدار أجمل سنوات شبابهم في وظائف سيئة لا تحقق لهم حقوقهم بالعيش الكريم كل هذا لأن وزارة العمل لا تستطيع التفريق بين ومصلحة وطن ومصلحة فئة ضيقة من التجار الذين يعتمدون على الأجانب ولا يستطيعون الاستغناء عنهم !!
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
باالدارين*

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