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الإطاحة بمطلوب امتهن تزوير المستندات والوثائق الرسمية وبيعها بالرياض

Time منذ 23 دقيقة
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الإطاحة بمطلوب امتهن تزوير المستندات والوثائق الرسمية وبيعها بالرياض

الرياض (صدى):
أطاحت شرطة منطقة الرياض، بمطلوب في قضايا جنائية امتهن تزوير المستندات والوثائق الرسمية وبيعها.

وصرَّح مساعد المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم وتعقب مرتكبيها، أسفرت - بفضل الله - عن الإطاحة بمواطن مطلوب في قضايا جنائية (في العقد الخامس من العمر )، وذلك بمقر سكنه شرق مدينة الرياض، حيث اتخذه معملاً متكاملاً لممارسة نشاطه الإجرامي في تزوير المستندات والوثائق الرسمية وبيعها.

وأوضح أنه تم ضبط ما يزيد على (100) وثيقة مزورة لمستندات ورخص إقامات وصكوك شرعية، ومطبوعات رسمية، بالإضافة إلى أدوات ومعدات التزوير، وسلاح ناري و (8) طلقات حية و (4) أقراص من مادة الامفيتامين المخدرة، وقد جرى إيقافه وتحريز المضبوطات واتخاذ الإجراءات النظامية، لإحالته إلى النيابة العامة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
قواكم الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. ... بشر القاتل باالقتل ..
برق امصحا
إيحاء جميل بالمغادرة...شكرا أيها الخلوق من الأعماق....كفيت ووفيت..واسال الله لك التوفيق في حياتك القادمة
ابو ياسر..
‏‎ وزارة العمل تسببت في تعاسة اكثر من مليون عاطل و عاطلة عن العمل إهدار أجمل سنوات شبابهم في وظائف سيئة لا تحقق لهم حقوقهم بالعيش الكريم كل هذا لأن وزارة العمل لا تستطيع التفريق بين ومصلحة وطن ومصلحة فئة ضيقة من التجار الذين يعتمدون على الأجانب ولا يستطيعون الاستغناء عنهم !!
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
باالدارين*

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