الأعداد السابقة للصحيفة

"المرور" تباشر بلاغًا عن شاحنة متهالكة تسير في أحد شوارع الرياض (فيديو)

Time منذ 52 دقيقة
Views 1627
Comment 2
"المرور" تباشر بلاغًا عن شاحنة متهالكة تسير في أحد شوارع الرياض (فيديو)

حمود العنزي (صدى):
باشرت الإدارة العامة للمرور، بلاغ مواطن عن مرور شاحنة متهالكة في أحد الشوارع الرئيسية، ما يُهدد سلامة مرتادي الطريق.

وأكدت إدارة المرور، أنه تم معالجة البلاغ، وذلك ردًا على مقطع نشره المواطن للمركبة.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
قواكم الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. ... بشر القاتل باالقتل ..
برق امصحا
إيحاء جميل بالمغادرة...شكرا أيها الخلوق من الأعماق....كفيت ووفيت..واسال الله لك التوفيق في حياتك القادمة
ابو ياسر..
‏‎ وزارة العمل تسببت في تعاسة اكثر من مليون عاطل و عاطلة عن العمل إهدار أجمل سنوات شبابهم في وظائف سيئة لا تحقق لهم حقوقهم بالعيش الكريم كل هذا لأن وزارة العمل لا تستطيع التفريق بين ومصلحة وطن ومصلحة فئة ضيقة من التجار الذين يعتمدون على الأجانب ولا يستطيعون الاستغناء عنهم !!
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
باالدارين*

أخر الأخبار

وش يفكه منهم بعد العزمية
وش يفكه منهم بعد العزمية
Time منذ دقيقتين Views 128
هذا مدرب ولا مشجع
هذا مدرب ولا مشجع
Time منذ دقيقتين Views 115
في رياضه غريبه .. قفز المئات من المظليين وسط اعجاب الجمهور
في رياضه غريبه .. قفز المئات من المظليين وسط اعجاب الجمهور
Time منذ 3 دقائق Views 117
والدة معنف الرياض تروي تفاصيل مؤلمة عن وقائع تعذيب طفلها " فيديو " 
والدة معنف الرياض تروي تفاصيل مؤلمة عن وقائع تعذيب طفلها " فيديو " 
Time منذ 9 دقائق Views 1358
شاهد.. لحظة هروب قاتل شقيقته في العناية المركزة بالكويت
شاهد.. لحظة هروب قاتل شقيقته في العناية المركزة بالكويت
Time منذ 17 دقيقة Views 345
الإطاحة بمطلوب امتهن تزوير المستندات والوثائق الرسمية وبيعها بالرياض
الإطاحة بمطلوب امتهن تزوير المستندات والوثائق الرسمية وبيعها بالرياض
Time منذ 23 دقيقة Views 1419
العدل: العقد الإلكتروني للزواج تختصر الإجراءات السابقة (فيديو)
العدل: العقد الإلكتروني للزواج تختصر الإجراءات السابقة (فيديو)
Time منذ 38 دقيقة Views 1534
بالفيديو .. العثور على رفات موتي بعضها متناثرة في إحدى الأرضي
بالفيديو .. العثور على رفات موتي بعضها متناثرة في إحدى الأرضي
Time منذ 47 دقيقة Views 1939
كلب ينقذ فتاة من الاغتصاب ويكتشف مكانها
كلب ينقذ فتاة من الاغتصاب ويكتشف مكانها
Time منذ 49 دقيقة Views 469
"المرور" تباشر بلاغًا عن شاحنة متهالكة تسير في أحد شوارع الرياض (فيديو)
"المرور" تباشر بلاغًا عن شاحنة متهالكة تسير في أحد شوارع الرياض (فيديو)
Time منذ 52 دقيقة Views 1627