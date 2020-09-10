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"المرور" تباشر بلاغًا عن شاحنة متهالكة تسير في أحد شوارع الرياض (فيديو)
منذ 52 دقيقة
1627
2
حمود العنزي (صدى):
باشرت الإدارة العامة للمرور، بلاغ مواطن عن مرور شاحنة متهالكة في أحد الشوارع الرئيسية، ما يُهدد سلامة مرتادي الطريق.
وأكدت إدارة المرور، أنه تم معالجة البلاغ، وذلك ردًا على مقطع نشره المواطن للمركبة.
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
قواكم الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. ... بشر القاتل باالقتل ..
برق امصحا
إيحاء جميل بالمغادرة...شكرا أيها الخلوق من الأعماق....كفيت ووفيت..واسال الله لك التوفيق في حياتك القادمة
ابو ياسر..
وزارة العمل تسببت في تعاسة اكثر من مليون عاطل و عاطلة عن العمل إهدار أجمل سنوات شبابهم في وظائف سيئة لا تحقق لهم حقوقهم بالعيش الكريم كل هذا لأن وزارة العمل لا تستطيع التفريق بين ومصلحة وطن ومصلحة فئة ضيقة من التجار الذين يعتمدون على الأجانب ولا يستطيعون الاستغناء عنهم !!
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
باالدارين*
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