الراجحي: لدينا القدرة على تخطي الحواجز لدخول النساء إلى سوق العمل " فيديو " 

الرياض (صدى):
قال وزير الموارد البشرية أحمد الراجحي إننا نعمل على تهيئة الشباب للدخول في سوق العمل، لافتا إلى التركيز على أولوية تطابق المناهج السلوكية في سوق العمل.
وأضاف الراجحي خلال مؤتمر افتراضي لوزراء التوظيف والعمل في مجموعة العشرين بثته قناة الإخبارية:" ضخت أكثر من 218 مليار ريال لتخفيف آثار جائحة كورونا ".
وأوضح الراجحي:" لدينا حزمة من المبادرات خاصة لما بعد الجائحة "، مشيرا:" نسعى لحماية اجتماعية لوظائف الجميع ولدينا القدرة على تخطي الحواجز لدخول النساء إلى سوق العمل ".
ونوه إلى أن الدول العربية فقدت أكثر من 6 ملايين وظيفة بسبب كورونا وأن مبادرات المملكة ساهمت في تخفيف آثار الجائحة.