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عاصفة ترابية على طريق خبير-العلا و"النقل" يدعو للحذر

Time منذ 51 دقيقة
Views 1414
عاصفة ترابية على طريق خبير-العلا و"النقل" يدعو للحذر

المدينة المنورة (صدى):
نبه فرع وزارة النقل بمنطقة المدينة المنورة بوجود عاصفة ترابية على طريق خبير - العلا.

ودعا الفرع مرتدي الطريق لأخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة حرصاً على سلامتهم وسلامة الآخرين.

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أحدث التعليقات

Rashad Hassan
ام الدنيا فتحت الرحلات؟
Rashad Hassan
ام الدنيا فتحت الرحلات؟
نجاة محمد
جزاها الله السيدة كل خير و كويس اللي سوتة وزارة النقل
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
عيون زرق وغمازه واسنان مرتصه وش بعد يبغي
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
احذفيه من حياتك دامه معترض على خلقه الله

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