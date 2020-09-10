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عاصفة ترابية على طريق خبير-العلا و"النقل" يدعو للحذر
منذ 51 دقيقة
1414
المدينة المنورة (صدى):
نبه فرع وزارة النقل بمنطقة المدينة المنورة بوجود عاصفة ترابية على طريق خبير - العلا.
ودعا الفرع مرتدي الطريق لأخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة حرصاً على سلامتهم وسلامة الآخرين.
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أحدث التعليقات
Rashad Hassan
ام الدنيا فتحت الرحلات؟
Rashad Hassan
ام الدنيا فتحت الرحلات؟
نجاة محمد
جزاها الله السيدة كل خير و كويس اللي سوتة وزارة النقل
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
عيون زرق وغمازه واسنان مرتصه وش بعد يبغي
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
احذفيه من حياتك دامه معترض على خلقه الله
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