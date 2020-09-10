مقتل 40 حوثياً بنيران الجيش اليمني في مأرب

فهمي محمد (صدى):
لقى 40 عنصراً من ميليشيات الحوثي الإيرانية مصرعهم وأصيب آخرون، اليوم الخميس، بنيران الجيش اليمني والمقاومة الشعبية وبغارات لطيران تحالف دعم الشرعية في جبهة ماهلية جنوب محافظة مأرب، شمالي شرق البلاد.
وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، إن جنود الجيش الوطني والمقاومة نفّذوا كميناً محكماً لمجاميع تابعة لميليشيات الحوثي في جبهة ماهلية.
وأضاف أن الجيش الوطني تمكن من السيطرة على المواقع التي كانت تتمركز فيها المجاميع الحوثية، في حين استهدف طيران التحالف تعزيزات حوثية كانت في طريقها إلى المنطقة.