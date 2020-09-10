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بالفيديو.. أمطار غزيرة على الهدا وإغلاق الطريق احترازيًا

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. أمطار غزيرة على الهدا وإغلاق الطريق احترازيًا

مكة المكرمة (صدى):
أغلقت الجهات المختصة، طريق الهدا احترازيًا بسبب هطول الأمطار الغزيرة.

ونبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم من سحب رعدية ممطرة على عدد من محافظات أضم والطائف، وميسان، و العرضيات، والكامل والجموم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية، ويستمر التنبيه إلى الساعة الـ 9مساءً.

بدورها دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

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أحدث التعليقات

Rashad Hassan
ام الدنيا فتحت الرحلات؟
Rashad Hassan
ام الدنيا فتحت الرحلات؟
نجاة محمد
جزاها الله السيدة كل خير و كويس اللي سوتة وزارة النقل
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
عيون زرق وغمازه واسنان مرتصه وش بعد يبغي
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
احذفيه من حياتك دامه معترض على خلقه الله

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