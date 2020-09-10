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براءة طفل من البادية وهو يأكل الفاكهة قبل حوالي 78 عام
منذ 56 دقيقة
1036
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أحدث التعليقات
..
هل تعلم انه لديه ترخيص او لا و الوزراة لها علم او لا؟!!!!!! لو كان لم يكن لديه ترخص او غيرة اذا لماذا يزاول هذه المهنة منذا 30 سنه ؟
ابو محمد 😎 ✍️
خلصي نفسك يا دريوله ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله اكبر .. .. ما اظن احفاد هذا الجائع الحافي شبه العاري ، الا ويعتبرون انفسهم ولدوا واجدادهم واسلاف اجدادهم في مهد الحضاره ، ولو تقول له ( يابدوي ) من باب الرجوله والفخر ، إلا تبلش بشره ويقيم عليك الدعوى لها اول ولا آخر لهاا .. ... هذا حال الدنيا وهذي حكم ادوارها ..
الله المستعان
والله يا صحيفة صدى اذا تبون تحافظون على متابعينكم ولا تخسرون المشاهدين لصحيفتكم اتركو عنكم المقالات اللي فيها تعصب وانحياز واضح لفريق معين اللي يبثونها بعض كاتبيكم زي هذا اللي اسمه نواف السالم وغيره كثير، وانا اوعدكم من اليوم ورايح ما راح اتصفح صحيفكم ابداً لأنه بدأتم تسوون شوشرة واحتقان بين المتابعين تصل لحد السب بين المعلقين وهذا نوع من انواع زرع الفتنة والكره بين الاخوان،
طفشت من الكذب
موت ياحمار
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