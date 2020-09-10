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لاعبة يابانية تقرر الإنضمام لفريق الرجال لكرة القدم

Time منذ 33 دقيقة
Views 1429
لاعبة يابانية تقرر الإنضمام لفريق الرجال لكرة القدم

وكالات (صدى):
كشفت لاعبة كرة القدم اليابانية للسيدات يوكي ناغازاتو، بأنها ستنضم لفريق كرة قدم للرجال، لتمشي على خطى اللاعبة الأمريكية ميغان رابينو من أجل المساواة بين الجنسين.

وأعلنت ناغازاتو، 32 عام و المتوّجة بلقب كأس العالم للسيدات عام 2011، بأنها ستلعب كمحترفة مع هايابوسا إليفن، الذي يضم شقيقها غنكي، وهو فريق للهواة في مسقط رأسها كاناغاوا.

وقالت ناغازاتو، التي حلّت بلادها أيضا في المركز الثاني بكأس العالم 2015 وأولمبياد 2012، في حفل الكشف عن التعاقد معها: "بصراحة، كم يمكنني المساهمة بين الرجال أمر غير معروف، لكنني استلهمت حقا من رسائل ميغان رابينو خلال مونديال السيدات حول الفجوة المادية بين الجنسين، وكنت أتساءل عما إذا كان بإمكاني أيضا إيصال رسالة إلى المجتمع" وفق فرانس برس.

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أحدث التعليقات

..
هل تعلم انه لديه ترخيص او لا و الوزراة لها علم او لا؟!!!!!! لو كان لم يكن لديه ترخص او غيرة اذا لماذا يزاول هذه المهنة منذا 30 سنه ؟
ابو محمد 😎 ✍️
خلصي نفسك يا دريوله ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله اكبر .. .. ما اظن احفاد هذا الجائع الحافي شبه العاري ، الا ويعتبرون انفسهم ولدوا واجدادهم واسلاف اجدادهم في مهد الحضاره ، ولو تقول له ( يابدوي ) من باب الرجوله والفخر ، إلا تبلش بشره ويقيم عليك الدعوى لها اول ولا آخر لهاا .. ... هذا حال الدنيا وهذي حكم ادوارها ..
الله المستعان
والله يا صحيفة صدى اذا تبون تحافظون على متابعينكم ولا تخسرون المشاهدين لصحيفتكم اتركو عنكم المقالات اللي فيها تعصب وانحياز واضح لفريق معين اللي يبثونها بعض كاتبيكم زي هذا اللي اسمه نواف السالم وغيره كثير، وانا اوعدكم من اليوم ورايح ما راح اتصفح صحيفكم ابداً لأنه بدأتم تسوون شوشرة واحتقان بين المتابعين تصل لحد السب بين المعلقين وهذا نوع من انواع زرع الفتنة والكره بين الاخوان،
طفشت من الكذب
موت ياحمار

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