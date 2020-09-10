لاعبة يابانية تقرر الإنضمام لفريق الرجال لكرة القدم

وكالات (صدى):
كشفت لاعبة كرة القدم اليابانية للسيدات يوكي ناغازاتو، بأنها ستنضم لفريق كرة قدم للرجال، لتمشي على خطى اللاعبة الأمريكية ميغان رابينو من أجل المساواة بين الجنسين.
وأعلنت ناغازاتو، 32 عام و المتوّجة بلقب كأس العالم للسيدات عام 2011، بأنها ستلعب كمحترفة مع هايابوسا إليفن، الذي يضم شقيقها غنكي، وهو فريق للهواة في مسقط رأسها كاناغاوا.
وقالت ناغازاتو، التي حلّت بلادها أيضا في المركز الثاني بكأس العالم 2015 وأولمبياد 2012، في حفل الكشف عن التعاقد معها: "بصراحة، كم يمكنني المساهمة بين الرجال أمر غير معروف، لكنني استلهمت حقا من رسائل ميغان رابينو خلال مونديال السيدات حول الفجوة المادية بين الجنسين، وكنت أتساءل عما إذا كان بإمكاني أيضا إيصال رسالة إلى المجتمع" وفق فرانس برس.