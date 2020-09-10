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أمير نجران يٌكرم شابًا ويوجه بتوظيفه في متحف المنطقة

Time منذ 27 دقيقة
Views 1575
أمير نجران يٌكرم شابًا ويوجه بتوظيفه في متحف المنطقة

نجران (صدى):
وجّه صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، بتشكيل لجنة منبثقة عن مجلس التنمية السياحية بالمنطقة، لجمع الشباب الهواة في مجال السياحة والثقافة، وتكليف أحمد بن مانع آل مشرف منسقًا باللجنة ومسؤولاً عن استقبال الوفود غير العربية بقرية نجران بمهرجان الجنادرية، وذلك تقديرًا لما قدمه عن المنطقة ومعالمها وثقافة مجتمعها الكريم، ومبادرته بتقديمها للعالم باللغة الإنجليزية، وإبراز وجه من أوجه التراث الوطني.

وأبدى سموه لدى استقباله في مكتبه في الإمارة اليوم أحمد آل مشرف، فخره واعتزازه بأبناء الوطن، وإسهاماتهم المشرّفة، بوصفهم خير من يصنع المستقبل نحو رؤية المملكة 2030.

من جهته، ثمن آل مشرف لسمو أمير المنطقة لفتته ودعمه للمواهب، وتقديره للإسهامات الوطنية، مؤكدًا عزمه على مواصلة العطاء بكل إخلاص.

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أحدث التعليقات

..
هل تعلم انه لديه ترخيص او لا و الوزراة لها علم او لا؟!!!!!! لو كان لم يكن لديه ترخص او غيرة اذا لماذا يزاول هذه المهنة منذا 30 سنه ؟
ابو محمد 😎 ✍️
خلصي نفسك يا دريوله ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله اكبر .. .. ما اظن احفاد هذا الجائع الحافي شبه العاري ، الا ويعتبرون انفسهم ولدوا واجدادهم واسلاف اجدادهم في مهد الحضاره ، ولو تقول له ( يابدوي ) من باب الرجوله والفخر ، إلا تبلش بشره ويقيم عليك الدعوى لها اول ولا آخر لهاا .. ... هذا حال الدنيا وهذي حكم ادوارها ..
الله المستعان
والله يا صحيفة صدى اذا تبون تحافظون على متابعينكم ولا تخسرون المشاهدين لصحيفتكم اتركو عنكم المقالات اللي فيها تعصب وانحياز واضح لفريق معين اللي يبثونها بعض كاتبيكم زي هذا اللي اسمه نواف السالم وغيره كثير، وانا اوعدكم من اليوم ورايح ما راح اتصفح صحيفكم ابداً لأنه بدأتم تسوون شوشرة واحتقان بين المتابعين تصل لحد السب بين المعلقين وهذا نوع من انواع زرع الفتنة والكره بين الاخوان،
طفشت من الكذب
موت ياحمار

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