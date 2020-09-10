الضمان الصحي يطرح وظائف إدارية وقانونية شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
طرح مجلس الضمان الصحي التعاوني، وظائف إدارية وقانونية شاغرة لذوي الخبرة، تحت مسميات وظيفية" رئيس قسم إدارة التغيير- مدير الإستشارات القانونية".
وإشترط المجلس على المتقدم لوظيفة رئيس قسم إدارة التغيير، بان يكون حاصل على درجة البكالوريوس ، وخبرة لا تقل عن 7 سنوات، وشهادة في إدارة التغيير، ومعرفة نموذج التغيير، ومعرفة منهجياته وإجادة تامة للغة الإنجليزية تحدث وكتابة.
وتابع المجلس شروطه على المتقدمين لوظيفة مدير الإستشارات القانونية، بأن يكون حاصل على درجة البكالوريوس، وخبرة لا تقل عن 9 سنوات 3 منها بمنصب إداري، وخبرة في القانون المدني والتجاري، والتشريعات المعتمدة، وخبرة في الإستشارات القانونية والتحقيقات والحوكمة، وإجادة اللغة الإنجليزية تحدث وكتابة.
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رئيس قسم إدارة التغيير
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مدير الإستشارات القانونية
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