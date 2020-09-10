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الصحة: تسجيل 708 حالة إصابة جديدة بكورونا وتعافي 1.032 شخصًا

Time منذ ساعة
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الصحة: تسجيل 708 حالة إصابة جديدة بكورونا وتعافي 1.032 شخصًا

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة الصحة اليوم , عن تسجيل (708) حالات مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (323720) حالة، من بينها (19533) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (1363) حالة حرجة، كما تم تسجيل (1032) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (299998) حالة.

وأوضحت الصحة أن عدد الوفيات بلغ (4189) حالة ، بإضافة (24) حالة وفاة جديدة "رحمهم الله جميعاً " ، لافتةً أنه تم إجراء (41,291) فحصا مخبريا جديدا .

ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا،

كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وسجلت مدينة جدة، أعلى عدد إصابات بكورونا بـ 61 حالة جديدة، ثم الهفوف بـ 53 حالة.

وجدّدت الوزارة التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات تطمن التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، ، أو مراكز تأكد التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للإستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس أب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

 

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أحدث التعليقات

..
هل تعلم انه لديه ترخيص او لا و الوزراة لها علم او لا؟!!!!!! لو كان لم يكن لديه ترخص او غيرة اذا لماذا يزاول هذه المهنة منذا 30 سنه ؟
ابو محمد 😎 ✍️
خلصي نفسك يا دريوله ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله اكبر .. .. ما اظن احفاد هذا الجائع الحافي شبه العاري ، الا ويعتبرون انفسهم ولدوا واجدادهم واسلاف اجدادهم في مهد الحضاره ، ولو تقول له ( يابدوي ) من باب الرجوله والفخر ، إلا تبلش بشره ويقيم عليك الدعوى لها اول ولا آخر لهاا .. ... هذا حال الدنيا وهذي حكم ادوارها ..
الله المستعان
والله يا صحيفة صدى اذا تبون تحافظون على متابعينكم ولا تخسرون المشاهدين لصحيفتكم اتركو عنكم المقالات اللي فيها تعصب وانحياز واضح لفريق معين اللي يبثونها بعض كاتبيكم زي هذا اللي اسمه نواف السالم وغيره كثير، وانا اوعدكم من اليوم ورايح ما راح اتصفح صحيفكم ابداً لأنه بدأتم تسوون شوشرة واحتقان بين المتابعين تصل لحد السب بين المعلقين وهذا نوع من انواع زرع الفتنة والكره بين الاخوان،
طفشت من الكذب
موت ياحمار

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