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بالفيديو.. بلوح زجاجي تغلبت معلمة على مشكلة أدوات شرح الدروس عن بعد للطلاب

Time منذ ساعة
Views 1708
بالفيديو.. بلوح زجاجي تغلبت معلمة على مشكلة أدوات شرح الدروس عن بعد للطلاب

الرياض (صدى):
وثقت معلمة مقطع فيديو، توضيحي لكيفية تفادي ، مشكلة احتياجهم المعلمون والمعلمات للأدوات التي تمكنهم من شرح الدروس، عن بعد عبر منصة مدرستي.

وأظهر الفيديو، شرح المعلمة للادوات التي ستساهم في حل المشكلة وهي عبارة عن إستخدام لوح زجاجي، وأسفله كشكول الشرح وتضع الهاتف المحمول فوق اللوح الزجاجي، ثم تفتح الكاميرا الأمامية للجوال على الورق ويمكن تحريكها نحو منطقة معينة لتوضيح الكلام الموجود بها، وبذلك يظهره الهاتف المحمول بسهولة ووضوح .

وكانت وزارة التعليم كشفت في وقت سابق عن آلية إعداد الدرس المتزامن للمعلمين والمعلمات في برنامج مايكروسوفت تيمز من خلال منصة مدرستي.

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أحدث التعليقات

..
هل تعلم انه لديه ترخيص او لا و الوزراة لها علم او لا؟!!!!!! لو كان لم يكن لديه ترخص او غيرة اذا لماذا يزاول هذه المهنة منذا 30 سنه ؟
ابو محمد 😎 ✍️
خلصي نفسك يا دريوله ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله اكبر .. .. ما اظن احفاد هذا الجائع الحافي شبه العاري ، الا ويعتبرون انفسهم ولدوا واجدادهم واسلاف اجدادهم في مهد الحضاره ، ولو تقول له ( يابدوي ) من باب الرجوله والفخر ، إلا تبلش بشره ويقيم عليك الدعوى لها اول ولا آخر لهاا .. ... هذا حال الدنيا وهذي حكم ادوارها ..
الله المستعان
والله يا صحيفة صدى اذا تبون تحافظون على متابعينكم ولا تخسرون المشاهدين لصحيفتكم اتركو عنكم المقالات اللي فيها تعصب وانحياز واضح لفريق معين اللي يبثونها بعض كاتبيكم زي هذا اللي اسمه نواف السالم وغيره كثير، وانا اوعدكم من اليوم ورايح ما راح اتصفح صحيفكم ابداً لأنه بدأتم تسوون شوشرة واحتقان بين المتابعين تصل لحد السب بين المعلقين وهذا نوع من انواع زرع الفتنة والكره بين الاخوان،
طفشت من الكذب
موت ياحمار

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